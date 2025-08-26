Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ Nhân dân xem diễu binh, diễu hành

Ngày 26/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn về việc lắp dựng nhà bạt dã chiến phục vụ quần chúng nhân dân tham quan lễ diễu binh, diễu hành A80.
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn thống nhất với phương án Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); Sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình) để phục vụ quần chúng nhân dân tham quan lễ diễu binh, diễu hành A80.
Đồng thời, Phó Chủ tịch Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, tổ chức lắp dựng, quản lý, trông coi các nhà bạt; bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; thực hiện tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện; giao UBND các phường nêu trên hỗ trợ Bộ Tư lệnh đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong suốt thời gian triển khai.
Chi tiết chương trình lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9
6h30: Rước đuốc truyền thống.
6h45: Nghi lễ chào cờ.
6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.
9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.
