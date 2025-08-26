Cập nhật giờ cấm đường phục vụ sơ duyệt diễu binh ngày 27/8

(VTC News) -

Ngày 27/8 sẽ diễn ra chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng đại lễ A80.

Để đảm bảo an toàn, trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tập luyện, Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường, tạm cấm và phân luồng giao thông tại nhiều tuyến phố trung tâm.

Thời gian cấm đường sớm hơn dự kiến

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian cấm đường phục vụ sơ duyệt bắt đầu từ 12h trưa ngày 27/8 đến 2h sáng ngày 28/8. Như vậy, so với thông báo trước đó, thời điểm cấm đường được điều chỉnh sớm hơn 5 tiếng.

Các tuyến phố nằm trong diện cấm triệt để đối với tất cả phương tiện (ngoại trừ xe có phù hiệu phục vụ, xe ưu tiên và xe công vụ) gồm:

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ;

Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền);

Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

So với buổi tổng duyệt lần hai ngày 24/8, các tuyến phố bị cấm không thay đổi, chỉ khác ở việc thời gian bị kéo dài hơn.

Cập nhật giờ cấm đường phục vụ sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27/8. (Ảnh: A80.hanoi)

Những tuyến đường tạm cấm

Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để tại mục 2): tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để tại mục 2): tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Những tuyến đường hạn chế đi lại

Các tuyến đường Công an Thành phố khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế đi lại:

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III: hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

- Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

Khuyến nghị người dân sử dụng phương tiện công cộng

Để hạn chế ùn tắc và tạo điều kiện cho hoạt động diễu binh, diễu hành diễn ra suôn sẻ, Công an Hà Nội khuyến khích người dân đi lại bằng phương tiện công cộng như tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ).

Đây được xem là giải pháp thuận lợi, giúp người dân tránh việc tìm chỗ gửi xe, đồng thời giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm thành phố.

Người dân đến xem sơ duyệt hoặc tham gia các hoạt động xung quanh Quảng trường Ba Đình cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi bộ trên vỉa hè, không tràn xuống lòng đường gây cản trở đoàn diễu binh. Khi ra về, nên đi theo chỉ dẫn để đảm bảo trật tự, an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh: Thời gian và phạm vi cấm đường có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế. Do đó, người dân cần chủ động theo dõi thông báo chính thức tại: Website A80: https://a80.hanoi.gov.vn. Trang Công an Hà Nội: https://congan.hanoi.gov.vn.

Việc cập nhật giờ cấm đường và phân luồng phục vụ sơ duyệt ngày 27/8 là bước chuẩn bị quan trọng để bảo đảm cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra thành công, trang trọng và an toàn.

Người dân khi tham gia sự kiện hoặc có việc di chuyển trong khu vực trung tâm Hà Nội cần nắm rõ thông tin, sắp xếp lộ trình hợp lý, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.