Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 là sự kiện trọng đại, quy mô rất lớn, thu hút hàng vạn người dân tham gia. Việc chuẩn bị cho an toàn cá nhân và gia đình khi tham dự là điều rất quan trọng.

Một trong những yếu tố không thể bỏ qua chính là nắm rõ các số điện thoại khẩn cấp để kịp thời liên hệ khi sự cố phát sinh. Việc ghi nhớ và sử dụng chúng đúng lúc sẽ giúp bạn bảo vệ bản thân, hỗ trợ người khác cũng như góp phần giữ vững an ninh, trật tự trong suốt sự kiện.

Những số điện thoại cần biết khi đi xem diễu binh A80

113 – Cảnh sát phản ứng nhanh

Khi bị lạc người thân, mất đồ đạc, hay phát hiện những dấu hiệu khả nghi gây mất an ninh trật tự, hãy gọi ngay số 113. Lực lượng công an sẽ có mặt kịp thời để hỗ trợ và xử lý tình huống.

114 – Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ

Trong trường hợp có dấu hiệu cháy nổ, hỏa hoạn, hay cần cứu hộ cứu nạn khẩn cấp, số 114 là nơi tiếp nhận và phản ứng tức thì.

115 – Cấp cứu y tế

Nếu bạn hoặc người xung quanh gặp vấn đề sức khỏe như ngất xỉu, khó thở, tai nạn bất ngờ… hãy gọi 115 để được kết nối với hệ thống cấp cứu y tế nhanh nhất.

Chỉ cần nhớ ba con số 113 – 114 – 115, bạn đã có thể yên tâm hơn khi tham gia sự kiện đông người như lễ diễu binh, diễu hành A80.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội giúp đỡ gia đình đưa cháu bé bị co giật vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. (Ảnh: Minh Tuệ)

Lực lượng y tế ứng trực nhiều tầng, sẵn sàng hỗ trợ

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và đại biểu tham dự, ngành Y tế Thủ đô đã huy động một lực lượng lớn y tế, bố trí đa tầng từ trong ra ngoài.

Tại khu vực trung tâm: Các kíp y tế trực tiếp ứng trực gần khán đài, sẵn sàng cấp cứu tại chỗ.

Vòng ngoài: Được bố trí tại các bệnh viện, trạm y tế và trung tâm cấp cứu.Một số địa điểm quan trọng như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Trạm Y tế phường Tây Hồ, Trung tâm Cấp cứu 115.

Theo thống kê, chỉ riêng tại Hà Nội đã huy động 346 cán bộ y tế, 37 xe cứu thương, chia thành 88 tổ trực cấp cứu, trong đó có 37 kíp trực xe. Ngoài ra, các bệnh viện như Bệnh viện Tim Hà Nội, Xanh Pôn và nhiều cơ sở y tế khác đều trong trạng thái trực chiến, sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu khi cần.

Mỗi tổ cấp cứu được trang bị đầy đủ phương tiện, thuốc men, xe ô tô cứu thương và bố trí từ 5 – 10 giường bệnh dự phòng trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cũng chuẩn bị thêm phương án vận chuyển cấp cứu đối với các trường hợp cần theo dõi lâu dài hoặc liên quan đến bệnh truyền nhiễm.

Người dân nên cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để cập nhật thông tin về các điểm ứng trực y tế gần nhất.

Cài đặt ứng dụng A80 để cập nhật mọi thông tin về dịp lễ A80. (Ảnh: Vật Vờ Studio)

Lời khuyên dành cho người dân

Bên cạnh việc nhớ số điện thoại khẩn cấp và tin tưởng vào lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần chủ động bảo vệ sức khỏe và an toàn của mình.

Đối với người cao tuổi hoặc có bệnh nền: Hạn chế tham gia trực tiếp tại nơi tập trung đông người. Thay vào đó, có thể theo dõi lễ diễu binh qua tivi, radio để vừa giữ sức khỏe, vừa không bỏ lỡ sự kiện trọng đại.

Người có bệnh mạn tính: Luôn tuân thủ phác đồ điều trị, mang theo thuốc cá nhân và uống đúng liều.

Người khỏe mạnh khi tham dự nên uống đủ nước, mang theo chai nước suối nhỏ. Trang bị mũ, áo che nắng, che mưa để ứng phó với thời tiết.Không chen lấn, xô đẩy tại nơi đông người. Nếu cảm thấy sức khỏe có dấu hiệu bất thường như chóng mặt, khó thở, hãy chủ động nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ hoặc rời khỏi khu vực đông đúc.

Tham dự lễ diễu binh, diễu hành A80 không chỉ là cơ hội để chứng kiến không khí hào hùng, thiêng liêng của ngày Quốc khánh, mà còn là dịp để mỗi người thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, trong sự kiện có quy mô lớn và tập trung đông người, việc ghi nhớ các số điện thoại khẩn cấp 113 – 114 – 115, đồng thời chủ động giữ gìn sức khỏe và an toàn là điều không thể thiếu.