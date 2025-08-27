Dự báo thời tiết Hà Nội trong ngày sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80

(VTC News) -

Theo kế hoạch, 20h ngày 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn gia, ngày và đêm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 27-29°C.

Cụ thể, từ 7-13h, Hà Nội có mưa, mưa vừa, xác suất mưa 80-85%, nhiệt độ 25-28°C. Lúc 13-19h, khu vực này có lúc mưa rào, xác suất mưa 55-65%, nhiệt độ 26-28°C. Từ 19h ngày 27/8 đến 7h ngày 28/8, Hà Nội có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 27-31°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong hai ngày 27-28/8. (Nguồn: NCHMF)

Trong ngày mai (28/8), từ 7h-13h, Hà Nội có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 27-31°C. Khoảng thời gian 13-19h, thời tiết Hà Nội tương đối thuận lợi khi đón nắng, xác suất mưa thấp, dao động 10-20%, nhiệt độ 29-32°C. Từ 19h ngày 28/8 đến 7h ngày 29/8, khu vực này có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa tương đối cao (55-65%), trời mát mẻ, nhiệt độ 25-27°C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, sáng sớm đến trưa 27/8, trung du và đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Người dân cần đề phòng mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt 90mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ thiên tai gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ngày và đêm 27/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, mưa dồn về chiều và đêm. Nguy cơ mưa lớn trên 70mm trong 3 giờ.

Từ chiều 27/8, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Mưa sầm sập suốt nhiều giờ khiến nhiều nơi "no" nước. Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, mưa còn tiếp diễn ở các địa phương này, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 500 xã/phường.