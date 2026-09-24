Tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027

(VTC News) -

Sáng 24/9, tại phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc với hai phiên chủ đề: “Kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027” và “Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027” với sự tham dự của các chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số.

Đây là nguồn lực quan trọng nhằm cung cấp kiến thức, cách tiếp cận gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số báo chí; qua đó nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới năm APEC 2027.

Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại hội nghị.

Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, năm 2027 Việt Nam sẽ lần thứ ba vinh dự đảm nhiệm vai trò chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027), hai lần trước vào các năm 2006 và 2017. Đây là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất của đất nước trong thập kỷ này. Đăng cai Năm APEC 2027 là vinh dự đối với Việt Nam và cũng là một trọng trách quốc tế, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, là minh chứng cho sự tin tưởng, tín nhiệm của các thành viên APEC dành cho Việt Nam.

Ông Lợi nhấn mạnh, năm APEC Việt Nam 2027 không chỉ bao gồm một chuỗi hội nghị quốc tế cần được đưa tin. Đây là một chiến dịch thông tin đối ngoại quy mô quốc tế, trong đó kết quả tổ chức cần được chuyển hóa thành nhận thức, niềm tin, hình ảnh và cơ hội hợp tác. Vì vậy, truyền thông phải được chuẩn bị và triển khai như một cấu phần quan trọng của công tác tổ chức.

Phiên tập huấn kỹ năng tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027.

Sự kiện là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế, qua đó quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy về đầu tư, thương mại, du lịch. Vì vậy, công tác thông tin tuyên truyền giữ vai trò tiên phong mở đường, phải chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, từ sớm, từ xa, tuyệt đối không chờ đến khi sự kiện diễn ra mới triển khai.

Hội nghị được thiết kế qua hai phiên làm việc sáng và chiều: Phiên buổi sáng với chủ đề “Kỹ năng tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027” tập trung trang bị cho đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên một hệ thống kiến thức toàn diện, chuẩn xác và có chiều sâu về APEC, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thông tin, tuyên truyền về sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước để sẵn sàng cho Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho Năm APEC 2027 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Phiên buổi chiều với chủ đề “Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027” tập trung vào các giải pháp hành động thực chất thông qua việc lan tỏa các mô hình chuyển đổi số báo chí hiệu quả được đúc kết từ thực tiễn giai đoạn 2023 - 2025 của các cơ quan báo chí dẫn đầu cả nước.

Bên cạnh đó, sẽ hướng dẫn các cơ quan báo chí áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí (theo Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), qua đó giúp từng cơ quan báo chí định vị chính xác năng lực công nghệ của mình, từ đó nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực số mạnh mẽ nhất trước khi bước vào Năm APEC 2027.

Định hướng thêm về công tác thông tin tuyên truyền về APEC 2027, bà Nguyễn Tạ Hà My- Phó vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh 7 nhóm nội dung cần kể:

Vai trò Chủ nhà và dấu ấn Việt Nam là câu chuyện đầu tiên cần được làm rõ. Thông tin tuyên truyền không chỉ phản ánh việc Việt Nam tổ chức các hội nghị mà cần cho thấy quá trình chuẩn bị, điều hành, bảo đảm an ninh, phục vụ và đặc biệt là những sáng kiến, văn kiện, đồng thuận cũng như kết quả hợp tác có giá trị lâu dài.

Hành trình gần 30 năm Việt Nam tham gia APEC cũng là nội dung quan trọng. Ba dấu mốc 2006, 2017 và 2027 cho thấy quá trình Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC và những bước phát triển trong năng lực tổ chức, điều hành. Năm 2027 được định hướng tạo dấu ấn mới, gắn với chặng đường gần 30 năm Việt Nam tham gia APEC và nhấn mạnh vai trò chủ động, trách nhiệm cùng những sáng kiến thiết thực.

APEC đem lại những lợi ích gì cho Việt Nam, người dân và doanh nghiệp là vấn đề cần được truyền thông dễ hiểu, cụ thể. Các nội dung có thể tập trung vào việc mở rộng thương mại, đầu tư và liên kết khu vực; hợp tác về công nghệ, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh; đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam học hỏi, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các hoạt động đối ngoại song phương cũng cần được phản ánh xuyên suốt. Bên cạnh những hội nghị đa phương, truyền thông cần cung cấp thông tin về kết quả các chuyến thăm, cuộc gặp và tiếp xúc song phương, qua đó giúp công chúng có cái nhìn đầy đủ hơn về các hoạt động đối ngoại diễn ra trong khuôn khổ Năm APEC 2027.

Đất nước, con người và câu chuyện của từng địa phương là một hướng tiếp cận quan trọng khác. Mỗi địa phương đăng cai có thể xây dựng câu chuyện riêng, giới thiệu bản sắc văn hóa, di sản, ẩm thực, du lịch, tiềm năng đầu tư và những trải nghiệm đặc trưng. Qua đó, các hoạt động APEC không chỉ được nhìn từ góc độ hội nghị mà còn trở thành dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Tiếng nói và đánh giá từ quốc tế cũng cần được khai thác. Các nhận xét, đánh giá của chính giới, học giả và báo chí quốc tế có thể trở thành nguồn thông tin để làm rõ hình ảnh Việt Nam và mức độ quan tâm của quốc tế đối với các hoạt động trong Năm APEC 2027.

Chủ động xử lý thông tin sai lệch là nội dung không thể tách rời khỏi công tác truyền thông. Theo chuyên đề, các cơ quan thông tin cần theo dõi, kiểm chứng và xử lý kịp thời thông tin sai sự thật, đồng thời chủ động lấp đầy những khoảng trống thông tin. Thông tin chính thống cần nhanh, có căn cứ và dễ khai thác.

Năm APEC Việt Nam 2027 không chỉ là chuỗi hội nghị quốc tế cần được đưa tin, mà còn là cơ hội để truyền tải hình ảnh, những lợi ích của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thông tin thêm về những ưu tiên truyền thông của Năm APEC Việt Nam 2027 bà My nhấn mạnh truyền thông cần được triển khai từ sớm, liên tục và có trọng tâm trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức.

Từ năm 2026 đến đầu năm 2027 là thời điểm tăng cường giới thiệu về APEC, quá trình tham gia và những đóng góp của Việt Nam đối với diễn đàn này cũng như các hoạt động chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Đây cũng là cơ hội để quảng bá các địa phương đăng cai, giới thiệu tiềm năng về kinh tế, văn hóa, du lịch, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Trong Năm APEC 2027, truyền thông được triển khai theo nhiều cấp độ khác nhau tương ứng với mức độ quan trọng của từng sự kiện.

Những dấu mốc như công bố chủ đề, biểu trưng, website chính thức hay Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc sẽ là những điểm nhấn thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng trong nước và quốc tế.

Trong thời gian diễn ra các hoạt động của Năm APEC, việc cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, minh bạch, thuận tiện cho báo chí trong nước và quốc tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, tạo dựng niềm tin với công chúng.

Sau Tuần lễ Cấp cao, cần tiếp tục lan tỏa những kết quả, sáng kiến và dấu ấn của Năm APEC 2027 nhằm phát huy giá trị lâu dài của sự kiện đối với hình ảnh và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Năm 2027 đánh dấu gần 30 năm Việt Nam trở thành thành viên APEC. Trong suốt chặng hành trình đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Diễn đàn APEC luôn là ưu tiên quan trọng trong chính sách đối ngoại, chính sách quốc phòng, chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam.