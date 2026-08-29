Quan chức Mỹ: APEC 2027 là cơ hội tăng cường quan hệ kinh tế với Việt Nam

(VTC News) -

Mỹ ủng hộ Việt Nam đăng cai APEC 2027 và đánh giá tích cực công tác chuẩn bị của nền kinh tế chủ nhà, theo ông Casey Mace, quan chức cấp cao Mỹ về APEC, Cục Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Ông cho biết đã có những cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Việt Nam phụ trách tổ chức APEC năm tới để chia sẻ các đề xuất và khuyến nghị của Washington.

“Chúng tôi ủng hộ kế hoạch của Việt Nam đăng cai APEC năm tới”, ông Mace nói với VTC News trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 28/8. “Chúng tôi rất vui với mức độ cam kết của Việt Nam, có thể nói rằng nguồn năng lượng và những ý tưởng mà họ mang lại thực sự là những tín hiệu rất tích cực”.

Ông Casey Mace.

Theo ông Mace, Việt Nam là một nền kinh tế quan trọng ở Đông Nam Á và cũng là đối tác kinh tế quan trọng của Mỹ. Vì vậy, việc Việt Nam đăng cai APEC được Washington xem là cơ hội để tiếp tục củng cố quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tăng cường các quan hệ đối tác của Mỹ trong khu vực.

Sự quan tâm không chỉ đến từ chính phủ Mỹ. Ông Mace cho biết khu vực tư nhân Mỹ “rất mong đợi” năm APEC do Việt Nam chủ trì và nhiều doanh nghiệp Mỹ quan tâm đến việc tham gia, hỗ trợ các hoạt động trong năm APEC 2027. Washington kỳ vọng sự kiện này sẽ mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam cũng như ở Đông Nam Á.

Về các ưu tiên của Mỹ tại APEC, ông Mace cho biết Washington sẽ tiếp tục tập trung vào mở rộng xuất khẩu năng lượng Mỹ. Bên cạnh đó, AI và xuất khẩu kỹ thuật số cũng là những lĩnh vực trọng tâm. Theo ông, các nền kinh tế trong khu vực đang ngày càng quan tâm đến việc ứng dụng AI, trong khi các doanh nghiệp Mỹ đang có vị thế dẫn đầu về giải pháp AI và hạ tầng công nghệ hỗ trợ lĩnh vực này.

Cuộc họp báo diễn ra sau khi các nền kinh tế APEC tham dự chuỗi Hội nghị Quan chức Cấp cao lần thứ ba (SOM3) tại Đại Liên, Trung Quốc. Ông Mace cho biết Mỹ cử hơn 100 đại biểu tham dự, cùng các quan chức liên ngành và đối tác khu vực tư nhân, đồng thời dẫn dắt 4 hội thảo về công nghệ đại dương, thương mại dịch vụ, khả năng chống chịu chuỗi cung ứng và lao động. Trước đó, Mỹ cũng tham gia các hội nghị cấp bộ trưởng về lâm nghiệp và an ninh lương thực trong khuôn khổ APEC.

Về mối quan hệ kinh tế-thương mại với khu vực Đông Nam Á, ông Mace cho biết Tổng thống Donald Trump tập trung vào các mục tiêu thương mại bền vững, trong đó có tái cân bằng thương mại, sử dụng công cụ như thuế quan, hay thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng xuất khẩu của Mỹ.

“Do đó, chúng tôi rất phấn khởi trước những tiến bộ đạt được thông qua APEC trong việc mở rộng thị trường. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực này mang ý nghĩa quan trọng và đang đem lại kết quả thực tiễn”.