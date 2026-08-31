Tàn dư bão Saudel hồi sinh, Biển Đông có thể đón bão số 5

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sáng sớm nay (31/8), vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão Saudel di chuyển xuống vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Lúc 7h ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 10-15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Đông Đông Nam, tốc độ 10-15 km/h, khả năng mạnh lên thành bão với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đây sẽ là cơn bão thứ 5 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026.

Khoảng 7h ngày 2/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Đông Đông Bắc, di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20km/h, duy trì cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền nước ta, ngày và đêm 31/8, Nghệ An đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều và đêm nay, cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 70mm. Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 1/9, mưa lớn ở Trung Bộ có thể kết thúc.