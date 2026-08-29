(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, ngày và đêm 1/9, vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel di chuyển từ khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) trở lại phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khả năng tái sinh, mạnh lại thành bão.

Vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel khả năng mạnh lại thành bão. (Ảnh minh hoạ)

Nhận định thời tiết trên đất liền nước ta trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cơ quan khí tượng cho hay, đêm nay và sáng sớm 30/8, Bắc Bộ mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 70mm. Cùng thời gian này, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng hứng mưa, mưa vừa, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Trong đó, đêm 30-31/8, khu vực các tỉnh, thành Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ trên 130mm.

Từ 1/9 trở đi, thời tiết miền Bắc tốt dần, trời có nắng.

Trong khi đó, từ 31/8-1/9, dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-100mm, cục bộ trên 180mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong khi các khu vực trên hứng mưa thì trong ngày 30/8, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng này cũng không kéo dài thêm nhiều ngày, từ 31/8, nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kết thúc.

Tại Hà Nội, từ đêm 29/8 đến ngày 30/8, thời tiết phổ biến đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày nắng. Từ đêm 30-31/8, khu vực này khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngày 1-2/9, Hà Nội đón nắng trở lại, mưa rào và dông chỉ còn xảy ra ở một vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, trong đó, ngày 31/8 phổ biến 29-32°C.