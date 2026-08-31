Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 31/8: Ngày nắng, đêm mưa rào

(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 31/8: Ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia, ngày 31/8, thời tiết Hà Nội trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34°C.

Ngày 31/8, Hà Nội ngày nắng. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Sáng sớm nay (31/8), vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão Saudel đã di chuyển xuống vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 04 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h.

Bản đồ dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ đổi hướng và tăng cường độ trong những ngày tới. Đến 4 giờ ngày 01/09/2026, áp thấp di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ 10-15 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ đạt cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm ở phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 109,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai đạt cấp 3 tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 02/09/2026, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm ở phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 111,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai đạt cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 31/8

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C; riêng Lai Châu, Điện Biên 22 - 25 độ, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36°C, riêng khu Tây Bắc 29 - 32°C.

Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32°C; phía Nam có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29°C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23°C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34°C.