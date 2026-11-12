Tân Chủ tịch UBND TP.HCM: Dành trọn thời gian, tâm huyết cho trọng trách mới

(VTC News) -

Đó là phát biểu nhận nhiệm vụ của ông Lê Quốc Phong trưa 12/11, sau khi được HĐND TP.HCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng sự tin tưởng và tình cảm của lãnh đạo Thành phố, các đại biểu HĐND là động lực để ông thêm tự tin, vững vàng tiếp nhận nhiệm vụ mới - một trọng trách hết sức nặng nề nhưng cũng rất vinh dự.

Ông khẳng định nhận thức sâu sắc vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của người đứng đầu chính quyền Thành phố có ý nghĩa rất quan trọng với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, nhất là khi TP.HCM đang đứng trước nhiều kỳ vọng và nhiệm vụ lớn.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: HĐND TP.HCM)

Duy trì tăng trưởng 2 con số, giải quyết 4 vấn đề lớn của đô thị

Đánh giá về những thuận lợi của TP.HCM khi bước vào nhiệm kỳ mới, ông Lê Quốc Phong cho rằng TP.HCM đang nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Chính phủ và Quốc hội, với nhiều cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển.

Thành phố cũng có nền tảng quan trọng từ truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đồng thời, Thành phố có nguồn nhân lực có lợi thế cạnh tranh, cùng những giá trị văn hóa, xã hội đặc sắc và đội ngũ cán bộ sở, ngành, xã, phường, đặc khu có chuyên môn, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm.

Đặc biệt, TP.HCM đang bước vào năm đầu nhiệm kỳ với những kết quả đáng trân trọng. Đây là những nền tảng để chính quyền Thành phố kế thừa, phát huy, tiếp tục thúc đẩy phát triển toàn diện và tạo ra những đột phá mới.

Mục tiêu đặt ra là đưa TP.HCM trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, có vai trò dẫn dắt khu vực phát triển và đóng góp chủ lực vào sự phát triển chung của cả nước.

Tuy nhiên, tân Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhìn nhận phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chính quyền phải tập trung giải quyết bằng những giải pháp quyết liệt và hiệu quả.

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thống nhất 100% bầu ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: HĐND TP.HCM)

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Lê Quốc Phong cho biết sẽ tập trung nhanh chóng hoàn thiện việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị. Đồng thời xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số trong suốt nhiệm kỳ.

Cùng với đó, TP.HCM sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai hiệu quả Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Đặc biệt, chính quyền thành phố sẽ tập trung giải quyết 4 vấn đề lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao, gồm kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng TP.HCM không ma túy.

“Đây đều là những vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống người dân, chất lượng môi trường đô thị và năng lực phát triển của TP.HCM. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ dành thời gian, tâm sức để tìm kiếm giải pháp phù hợp, tổ chức thực hiện nhanh và hướng đến kết quả tích cực”, ông Phong cho biết.

Ngoài các nhiệm vụ về kinh tế và hạ tầng, theo ông Phong, TP.HCM sẽ chú trọng xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết cùng tập thể UBND Thành phố giữ vững đoàn kết, nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; phát huy tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Lắng nghe người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND TP.HCM sáng 12/11. (Ảnh: HĐND TP.HCM)

Ông Lê Quốc Phong khẳng định để chính quyền hoàn thành nhiệm vụ, bên cạnh nỗ lực của đội ngũ cán bộ, Thành phố rất cần sự quan tâm, đóng góp ý kiến, đề xuất, hiến kế và phản ánh kịp thời từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Ông khẳng định chính quyền TP.HCM sẽ tiếp thu các ý kiến với tinh thần cầu thị, trân trọng những nguồn lực, tâm huyết và sáng kiến đóng góp cho sự phát triển chung. Đồng thời mong muốn mọi tầng lớp Nhân dân cùng chung tay xây dựng TP.HCM phát triển mạnh mẽ.

Ông cũng mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy; sự góp ý, trao đổi, giám sát của các đại biểu HĐND thành phố trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và triển khai các cơ chế, chính sách.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ông kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giám sát và phản biện các chủ trương, chính sách của chính quyền thành phố.

Đặc biệt, ông Lê Quốc Phong trân trọng cảm ơn người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Được đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định những kết quả lãnh đạo, điều hành trước đó của ông Được là tiền đề quan trọng để ông tiếp nhận, kế thừa và thực hiện trọng trách mới.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết ngay sau kỳ họp sẽ bắt tay vào công việc với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất; sẽ dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực, tình cảm và trí lực cho nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP.HCM, để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

“Đó cũng là cam kết và cũng là lời hứa của tôi trước Thành ủy, HĐND và Nhân dân Thành phố”, ông Phong khẳng định.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, việc xem xét, quyết định công tác nhân sự là nhiệm vụ rất quan trọng, thể hiện trách nhiệm và thẩm quyền của HĐND TP.HCM trong kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền Thành phố, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới.

HĐND TP.HCM và cá nhân ông đặt nhiều kỳ vọng ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy, tân Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực và tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể UBND Thành phố giữ vững sự đoàn kết thống nhất, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành và hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền ổn định, liên tục và thông suốt.

Các chủ trương, nghị quyết được tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả; các mục tiêu phát triển của Thành phố được triển khai đồng bộ, nhất quán.

“Tôi đề nghị ngay sau kỳ họp, các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục trình phê chuẩn nhân sự đúng theo quy định; phối hợp chặt chẽ trong công tác bàn giao, tiếp nhận và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành của UBND TP.HCM không bị gián đoạn”, Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu.