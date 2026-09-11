Nhà máy VNVC sắp sản xuất 3 vắc xin thế hệ mới của Sanofi tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 10/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi làm việc và trao đổi với các doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước ở một số lĩnh vực trọng điểm, trong đó có y tế và dược phẩm.

Tại diễn đàn, đại diện Tập đoàn Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin VNVC (Việt Nam) đã báo cáo về tiến trình sản xuất các loại vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo về chiến lược hợp tác Việt Nam - Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 4 định hướng chiến lược trọng tâm trong giai đoạn mới, trong đó có y tế dự phòng, công nghệ sinh học là những lĩnh vực được ưu tiên.

Theo đó, các khuôn khổ hợp tác cần được cụ thể hóa bằng những dự án, sản phẩm và giá trị thiết thực, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Pháp lên tầm cao mới.

Tiếp thu chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam - Pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ, hai nước có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là khoa học - công nghệ, tài chính, công nghiệp, hạ tầng, năng lượng và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe đại diện VNVC báo cáo lộ trình sản xuất 3 vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp. (Ảnh: Hoàng Thống Nhất)

Tại phiên làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp, báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) vui mừng nhắc tới thành công quan trọng khi VNVC và Sanofi đã đạt được thỏa thuận sản xuất các loại vắc xin thế hệ mới tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á độc lập sản xuất các vắc xin thế hệ mới này.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin VNVC (Việt Nam) cũng trao Tuyên bố chung, chính thức công bố ưu tiên sản xuất 3 loại vắc xin thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC.

Đại diện Sanofi và VNVC trao Tuyên bố chung về hợp tác sản xuất ba loại vắc xin thế hệ mới quan trọng cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. (Ảnh: VNVC)

Ba loại vắc xin được ưu tiên sản xuất gồm vắc xin 6 trong 1 với thành phần ho gà vô bào, vắc xin cúm mùa và vắc xin não mô cầu. Đây là những loại vắc xin thiết yếu, có nhu cầu sử dụng cao tại Việt Nam, phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm, có nguy cơ lây lan và tử vong cao đối với nhiều nhóm tuổi từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi.

Ông Ngô Chí Dũng thông tin, hiện dự án hợp tác được triển khai tích cực với các hạng mục đầu tư lớn ở tiêu chuẩn quốc tế cao cấp về sản xuất dược phẩm, vắc xin.

Theo kế hoạch, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hoàn thành xây dựng năm 2027, bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và dự kiến thương mại hóa từ năm 2029, với mục tiêu cung ứng hàng chục triệu liều vắc xin mỗi năm cho Việt Nam, tiến tới khu vực và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

VNVC hiện có gần 300 trung tâm tiêm chủng trên cả nước, giúp hàng chục triệu trẻ em và người lớn dễ dàng tiếp cận vắc xin thế hệ mới bảo vệ sức khỏe. (Ảnh: Minh Tiến)

Ông Dũng cũng nhấn mạnh mong muốn dự án sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ hai nước, qua đó đảm bảo tiến độ và triển khai thành công, sớm đưa các vắc xin chất lượng cao với giá thành thấp đến người dân trên cả nước.

Hợp tác giữa Sanofi và VNVC là dấu ấn trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và Pháp ở lĩnh vực y tế, dược phẩm. Sự kiện này góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn theo Nghị quyết 57, 68 và 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, phát huy vai trò kinh tế tư nhân, cụ thể trong lĩnh vực phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Stephen Alix, Giám đốc thị trường quốc tế, ngành hàng Vắc xin, Tập đoàn Sanofi cho biết Sanofi đánh giá cao những định hướng của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao và mong muốn đóng góp thiết thực vào các mục tiêu của đất nước, và góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ sinh học ngày càng hiện đại tại Việt Nam.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh có vốn đầu tư giai đoạn đầu hơn 2.500 tỷ đồng, diện tích hơn 26.000 m², công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều vắc xin mỗi năm.

Minh Kiên