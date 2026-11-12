Phân công ông Nguyễn Văn Được làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 12/11, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu HĐND TP.HCM đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Nguyễn Văn Được, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND TP.HCM đã bầu ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Trong phần phát biểu trước HĐND TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Quốc Phong được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM với số phiếu đồng thuận 100%.

Ông Quang nhấn mạnh TP.HCM đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn, với không gian phát triển rộng, quy mô quản lý lớn và nhiều cơ chế mới đang được triển khai. Bí thư Thành ủy yêu cầu sau khi kiện toàn nhân sự, phải đảm bảo công việc được tiếp nối, bộ máy vận hành thông suốt.

Đồng thời, ông Lê Quốc Phong nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể UBND TP.HCM điều phối hiệu quả bộ máy, xác định nhiệm vụ ưu tiên, tập trung xử lý những vấn đề khó, tồn đọng, dám quyết định trong khuôn khổ pháp luật vì lợi ích chung.

Kết quả phải được thể hiện qua sự chuyển biến, người dân và doanh nghiệp cảm nhận được.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM ghi nhận những nỗ lực trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của cá nhân ông Được với TP.HCM trên cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được đã cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố giải quyết khối lượng công việc rất lớn, trong giai đoạn nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và không gian phát triển.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang mong muốn trên cương vị Phó Bí thư thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê ở huyện Bến Lức - Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Địa chất; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông bắt đầu tham gia công tác tại TP.HCM từ đầu năm 2025, với vai trò Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Được và ông Lê Quốc Phong.

Ngày 19/2/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 20/2/2025, tại Kỳ họp thứ 21, HĐND TP.HCM khóa X đã bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập địa giới hành chính ngày 1/7/2025, ông tiếp tục làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 14/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngày 22/1/2026, ông tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ 1, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu HĐND tiếp tục bầu ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Được bỏ phiếu bầu nhân sự chủ chốt UBND TP.HCM tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM ngày 12/11. (Ảnh: HĐND TP.HCM)

Trước khi tham gia công tác tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được là cán bộ có nhiều năm công tác, giữ nhiều trọng trách quan trọng tại tỉnh Long An cũ.

Ông từng là Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Từ tháng 1/2016 - 4/2019, ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Từ tháng 4/2019 - 10/2020, ông là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI ngày 14/10/2020, ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông cũng là Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 1/2021, ông được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Năm 2026, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.