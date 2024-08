Đánh sập đường dây thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay ở Phú Yên

(VTC News) -

Chiều 23/8, Trung tá Lê Đức Thọ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Phú Yên thông tin, Phòng CSKT đã phối hợp với Công an TP Tuy Hòa đánh sập một đường dây vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai) về Phú Yên tiêu thụ.

"Lực lượng đã thu giữ 15.300 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, 12 điện thoại di động, 105 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô tải và nhiều vật chứng liên quan. Đây là đường dây vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã bị phát hiện, triệt phá", Trung tá Lê Đức Thọ cho biết.

Chủ hàng thuốc lá lậu Phan Thị Thanh Thủy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, lúc 11h15 ngày 19/8/2024 tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trãi (phường 4, TP Tuy Hòa), các điều tra viên, trinh sát phòng CSKT Công an tỉnh, Công an TP Tuy Hòa bất ngờ ập vào bắt quả tang Đặng Thành Tướng (SN 1990 trú Tổ 2, phường Hòa Bình, Thị xã Ayunpa, Gia Lai) điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 47C - 060.91 cùng chủ hàng Phan Thị Thanh Thủy (SN 1983 trú hẻm 555/27 Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai) đang giao 4.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm các loại Jet, Esse, Hero, Capri cho Bùi Trọng Cảnh (SN 1964 trú phường 8, TP Tuy Hòa, Phú Yên) chất xếp thành thùng chuần bị đưa lên xe ba gác đi tiêu thụ.

Qua đấu tranh khai thác, Tướng và Thủy khai nhận đã nhập thuốc lá lậu từ cửa khẩu Lệ Thanh vận chuyển về Phú Yên bán cho Nguyễn Thị Nhị (SN 1966, trú thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa). Đây là một đầu mối lớn chuyên phân phối thuốc lá lậu tại chợ trung tâm TP Tuy Hòa.

Bùi Trọng Cảnh chỉ là người được Nguyễn Thị Nhị giao nhiệm vụ thanh toán tiền, nhận hàng. Ngoài đầu mối trên, Tướng và Thủy còn thiết lập một đường dây tiêu thụ thuốc lá lậu, vận chuyển ngụy trang nông sản từ cửa khẩu Lê Thanh tuồn về Phú Yên.

Từ mắt xích này, Phòng CSKT cùng với Công an TP Tuy Hòa, Công an TX Sông Cầu, Công an huyện Tuy An đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại ba địa điểm chân rết trong đường dây, phát hiện thu giữ thêm tại nhà Nguyễn Thị Nhị (xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa); Phạm Thị Thanh Hiệp (SN 1984 ở khu phố Vạn Phước, phường Xuân Thành, TX Sông Cầu) và Nguyễn Thị Tuyết Phương (SN 1968, ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) 10.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

CSKT Công an Phú Yên, Công an TP Tuy Hòa triệt xóa đường dây vận chuyển, tiêu thụ thuốc lá điếu nhập lậu do Đặng Thành Tướng, Phan Thị Thanh Thủy cầm đầu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Phòng CSKT đã chuyển giao đối tượng, tang vật cho Công an TP Tuy Hòa thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng Thúy, Tướng, Hiệp, Phượng để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật.