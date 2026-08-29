Tài xế gây tai nạn chết người đàn ông ở Vĩnh Long bị truy tố sau gần 2 năm

(VTC News) -

Ngày 29/8, nguồn tin từ VKSND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận Phó viện trưởng Nguyễn Lê Thành Vũ đã ký cáo trạng truy tố Thạch Sa Phonl (39 tuổi, ngụ xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long), về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2024, 2025.

Phonl là tài xế xe tải biển số 84C-073.16, chạy không đúng phần đường quy định (lấn sang lề trái theo hướng đi) gây tai nạn khiến một người tử vong vào chiều 7/6/2024, trên Tỉnh lộ 901 theo hướng từ xã Vĩnh Xuân đi xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

“Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”

Hiện trường tai nạn giao thông ngày 7/6/2024 khiến ông Nguyễn Văn Oanh tử vong. (Ảnh: CQĐT)

Theo cáo trạng, khoảng 16h50 ngày 7/6/2024, ông Nguyễn Văn Oanh (sinh năm 1956, ở ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) lái xe máy trên Tỉnh lộ 901 hướng từ xã Trà Ôn (trước đó là xã Tích Thiện) về xã Vĩnh Xuân.

Khi đi đến đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, ông Oanh vượt qua bên trái xe máy biển số 64K1-0031, do ông Lê Hùng Cường (sinh năm 1977, ở ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân) lái chạy cùng chiều phía trước, làm tay phải ông Oanh va chạm vào khuỷu tay trái của ông Cường.

Sau đó, xe của ông Oanh tiếp tục va chạm vào đầu xe tải biển số 84C-073.16 do Thạch Sa Phonl lái, đang chạy theo hướng ngược lại. Ông Oanh tử vong tại hiện trường, xe máy của ông Oanh và xe tải Phonl lái hư hỏng.

Bản kết luận giám định tử thi số 346 ngày 11/6/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, kết luận: Nguyên nhân chết của nạn nhân Nguyễn Văn Oanh là do gãy, trật đốt sống cổ 2, 3 gây đứt dây chằng và đứt tùy cổ 2,3 (C2, C3) (bút lục số 40 - 41).

Ngày 12/9/2024, thượng tá Lê Quốc Việt (khi đó là Phó trưởng Công an huyện Trà Ôn cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, với lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.

Khởi tố vụ án sau 2 năm khiếu nại

Không đồng tình với quyết định của cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (con gái ông Oanh) đã làm đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Long. Ngày 24/10/2024, thượng tá Nguyễn Hoàng Văn (khi đó là Trưởng Công an huyện Trà Ôn) ký quyết định giải quyết khiếu nại, bằng cách giữ nguyên quyết định không khởi tố.

Gần 2 năm khiếu nại, con gái của ông Nguyễn Văn Oanh đã nhận được thông báo khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: Trần Hoài)

Đến 13/11/2024, ông Huỳnh Minh Trung (khi đó là Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn) đã ký quyết định giải quyết khiếu nại, giữ nguyên các quyết định của Công an huyện Trà Ôn.

Bức xúc với cách xác định nguyên nhân tai nạn của cơ quan chức năng cho rằng “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”, chị Hằng tiếp tục khiếu nại. Theo người con, ông Oanh không phải người chạy xe vượt lên gây va chạm như kết luận trước đó.

Gần 2 năm sau tai nạn, ngày 30/6/2026, chị Hằng nhận thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thạch Sa Phonl, về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Với kết quả giải quyết này, hành vi của Thạch Sa Phonl - từng được cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn cũ, xác định chỉ là lỗi hành chính - không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn, nhưng nay đã có dấu hiệu hình sự.

Căn cứ vào Kết luận điều tra số 431, ngày 11/8/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, VKSND khu vực 4 xác định Thạch Sa Phonl đã lái ô tô tải biển số 84C-073.16 đi không đúng phần đường quy định. Cụ thể là (lấn sang lề trái theo hướng đi), vi phạm khoản 1 Điều 9 của Luật giao thông đường bộ năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2023.

Liên quan vụ việc, 3 cán bộ từng ký quyết định không khởi tố vụ án và bác đơn của chị Hằng vừa bị Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao, khởi tố, về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, trong một vụ tai nạn giao thông khác. Đó chính là vụ tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong. Sau đó vì khiếu nại không như mong muốn, cha của nạn nhân đã bắn tài xế gây tai nạn rồi tự sát vẫn đang gây xôn xao dư luận.