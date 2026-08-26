Tài xế băn khoăn cách giữ khoảng cách trên cao tốc khi xe khác bất ngờ chèn vào

(VTC News) -

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, từ ngày 27/8, lực lượng chức năng sẽ xử phạt lỗi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn. Cơ quan này cũng đăng tải thông tin chi tiết về quy định khoảng cách an toàn và mức xử phạt để tài xế chủ động tuân thủ khi lưu thông trên cao tốc.

Tuy nhiên, từ những quy định này, một số tài xế đặt câu hỏi về cách xử lý trong thực tế, nhất là khi có xe khác chuyển làn, vượt lên và “chen ngang” vào khoảng cách đang được duy trì.

Khoảng cách tối thiểu phụ thuộc vào tốc độ

Cục Cảnh sát giao thông cho biết hơn 30% tổng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân không giữ khoảng cách an toàn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn dồn toa, liên hoàn giữa nhiều phương tiện.

“Để phòng ngừa tai nạn triệt để thì cần phải chấp hành nghiêm quy định về giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, ngay từ khi nguy cơ chưa biến thành hậu quả”, Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh.

Theo quy định hiện hành, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng và tầm nhìn được bảo đảm, khoảng cách an toàn tối thiểu được xác định theo tốc độ phương tiện.

Cụ thể, khi xe chạy ở tốc độ 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35 m. Với tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h, khoảng cách tối thiểu là 55 m; trên 80 km/h đến 100 km/h là 70 m; trên 100 km/h đến 120 km/h là 100 m.

Khi lưu lượng phương tiện tăng cao hoặc xảy ra ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách phù hợp với xe chạy liền trước. Khoảng cách này phụ thuộc vào mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế.

Hướng dẫn từ Cục Cảnh sát giao thông. (Ảnh: Trang FB Cục CSGT)

Đặc biệt, khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường quanh co, đèo dốc hoặc tầm nhìn hạn chế, tài xế phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn mức áp dụng trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Nói cách khác, khoảng cách an toàn không phải một con số cố định trong mọi tình huống. Người lái xe cần căn cứ tốc độ, điều kiện mặt đường, thời tiết và tầm nhìn để chủ động tạo đủ khoảng trống cho việc xử lý tình huống.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo việc giữ khoảng cách an toàn cần trở thành thói quen thường xuyên đối với người lái xe.

Nhiều tài xế băn khoăn nếu đang duy trì đúng khoảng cách nhưng có phương tiện khác chuyển làn, vượt lên và đi vào khoảng trống phía trước thì xe phía sau cần xử lý thế nào để tiếp tục bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định. (Ảnh: AI)

Một số ý kiến dưới bài đăng trên trang Facebook của Cục Cảnh sát giao thông bày tỏ sự đồng tình với việc tăng cường giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Tuy nhiên, các câu hỏi về cách xử lý trong thực tế cũng đã được đặt ra.

Tài khoản Phạm Xuân Trường chia sẻ: Trường hợp mình đang giữ khoảng cách đúng nhưng có xe chuyển làn chèn vào thì phải xử lý thế nào để giữ đúng khoảng cách?

Tài khoản Peter Vu thì đặt câu hỏi: Nếu xe đang giữ đúng khoảng cách an toàn, nhưng sau khi vượt ở làn trái lại không còn đủ khoảng trống để nhập trở lại làn giữa, tài xế cần xử lý thế nào để vừa bảo đảm an toàn vừa không vi phạm quy định về khoảng cách?

Đây là những tình huống khá phổ biến trên cao tốc và nhiều tài xế mong muốn có thêm hướng dẫn cụ thể để dễ áp dụng, tránh lúng túng khi tham gia giao thông.

Từ 27/8, tăng kiểm soát lỗi không giữ khoảng cách

Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong thời gian tới lực lượng CSGT sẽ tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm soát, phạt nguội cũng như xử phạt trực tiếp các hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, từ ngày 27/8/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục CSGT sẽ chính thức xử phạt hành vi “không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Lực lượng CSGT sẽ tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm. (Ảnh: Trang FB Cục CSGT)

Theo thông tin Cục CSGT đăng tải, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, phương tiện chạy trên 60 km/h phải duy trì khoảng cách tối thiểu 55 m với xe phía trước theo trường hợp được nêu. Việc duy trì khoảng cách dưới mức quy định có thể bị xử phạt.

Theo Nghị định 168, hành vi không giữ khoảng cách an toàn trong trường hợp chưa xảy ra va chạm bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt là 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của việc giữ khoảng cách không nằm ở mức phạt. Khoảng trống giữa hai phương tiện chính là khoảng thời gian để tài xế kịp quan sát, phản ứng và giảm tốc khi có sự cố.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế chủ động làm chủ tốc độ, quan sát biển báo cự ly và duy trì khoảng cách phù hợp. Trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn cần được hình thành như một thói quen lái xe thay vì chỉ thực hiện khi có lực lượng chức năng kiểm tra.