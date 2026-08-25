Từ 27/8, CSGT phạt tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

(VTC News) -

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 ra quân xử phạt tài xế vi phạm lỗi “không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo đại diện Cục CSGT, Thông tư 38/2024 quy định trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, xe chạy với tốc độ trên 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 55m với xe phía trước. Trường hợp khoảng cách dưới 55m được xác định là vi phạm.

Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt tùy mức độ. Trường hợp chưa xảy ra va chạm, người điều khiển ô tô bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo thống kê của Cục CSGT, từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến Pháp Vân - Nghi Sơn xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông do không giữ khoảng cách an toàn, làm 1 người chết, 18 người bị thương, 34 xe ô tô bị hư hỏng, thiệt hại tài sản gần 2,2 tỷ đồng.

Một ô tô vi phạm do không giữ khoảng cách an toàn. (Ảnh: Cục CSGT)

Mới đây, khoảng 12h10 ngày 19/7, tại Km 279+500 cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, thuộc phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình, xe ô tô đầu kéo BKS 86H-038.XX, kéo rơ-moóc BKS 86R-010.XX va chạm vào đuôi xe ô tô BKS 89C-222.XX.

Sau va chạm, xe đầu kéo 86H-038.XX tiếp tục va chạm với xe ô tô BKS 30H-887.XX, đâm qua dải phân cách giữa đường. Xe 89C-222xx bị đẩy về phía trước, tiếp tục va chạm liên hoàn với 7 ô tô khác.

Vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu; 11 xe ô tô bị hư hỏng, thiệt hại tài sản khoảng 650 triệu đồng.

Nguyên nhân sơ bộ do tài xế xe ô tô đầu kéo BKS 86H-038.XX không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm và tai nạn liên hoàn.