(VTC News) -

Thông tin được đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận tại Hội nghị giao ban báo chí chiều 18/11.

Theo đại tá Tân, từ đầu năm đến nay, CSGT trong toàn tỉnh phát hiện, xử lý trên 11.000 trường hợp vi phạm với số tiền phạt hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn chiếm 10,5%, vi phạm tốc độ 16%, vi phạm phần đường, làn đường 5,3%.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát biểu chiều 18/11.

Hệ thống camera cũng giúp CSGT xác minh, xử lý 684 trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông tháng 11 tăng (40 vụ, tử vong 32 người, bị thương 23 người. So với cùng kỳ tăng 1 vụ, tăng 3 người thiệt mạng, tăng 1 người bị thương).

“Lũy kế 11 tháng năm 2026, tai nạn giao thông được kiềm giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Cụ thể, xảy ra 444 vụ, tử vong 363 người, bị thương 162 người (giảm 15,4% số vụ - 444/525 vụ, giảm 5,95% số người tử vong - 363/386 người và giảm 34,4% số người bị thương - 162/247 người)”, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin.

Một biển báo cảnh báo tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A ở miền Tây.

Ở lĩnh vực khác cũng có 2 người tử vong liên quan đến xung điện. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, xử lý 317 vụ và 293 người tàng trữ, sử dụng xung điện.

Để ngăn ngừa tình trạng sử dụng xung điện trái phép, Công an Đồng Tháp mong muốn cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo Nhân dân về tác hại, nguy hiểm khi sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép vừa ảnh hưởng đến môi trường, nguồn lợi thủy sản, vừa ảnh hưởng tới tính mạng, nhất là các đối tượng thực hiện hành vi lén lút, thời điểm đêm khuya, nơi vắng người qua lại; tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm an toàn trong sinh hoạt và lao động sản xuất, cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện gây hậu quả chết người, tai nạn cháy, nổ, đuối nước...