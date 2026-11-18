(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra tại cuộc làm việc với lãnh đạo Tập đoàn MSD và Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: chinhphu.vn)

Đề nghị chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, vaccine

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam định hướng trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực. Quy mô thị trường dược dự kiến đạt khoảng 10 tỷ USD năm 2026, với tốc độ tăng trưởng cao từ 8-10%/năm.

Phó Thủ tướng đề nghị MSD nghiên cứu, đầu tư nhà máy sản xuất thuốc, vaccine tại Việt Nam và cam kết chuyển giao công nghệ thực chất, trước mắt tập trung vào những sản phẩm thế mạnh như thuốc điều trị ung thư, vaccine và kháng sinh thế hệ mới. Nhà máy không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn hướng tới phục vụ thị trường khu vực.

Phó Thủ tướng đề nghị MSD hỗ trợ Việt Nam thiết lập cơ chế đàm phán trực tiếp với các tập đoàn dược phẩm, nhà cung cấp thuốc, dược liệu và trang thiết bị y tế, qua đó giảm các khâu trung gian, bảo đảm giá cả hợp lý, công khai, minh bạch và nâng cao khả năng tiếp cận của người dân.

Đối với hợp tác chuyển giao công nghệ vaccine HPV giữa MSD và VNVC, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện để dự án được triển khai nhanh chóng, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Bộ Y tế làm đầu mối, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan thúc đẩy quá trình này.

Phó Thủ tướng đồng thời đề nghị MSD nghiên cứu kéo dài cơ chế giá Gavi (mức giá ưu đãi đặc biệt dành cho vaccine được mua thông qua UNICEF cho các quốc gia đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Liên minh Vaccine Gavi) cho vaccine HPV sau năm 2027.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn tập đoàn đưa Việt Nam vào mạng lưới nghiên cứu lâm sàng toàn cầu, trong đó có các thử nghiệm giai đoạn sớm và vaccine điều trị ung thư công nghệ mRNA; tham gia đóng góp kinh nghiệm quốc tế trong quá trình Việt Nam hoàn thiện thể chế, chính sách về dược.

Bên cạnh đó, MSD cần nghiên cứu phương án giá và chia sẻ chi phí hợp lý để từng bước đưa các thuốc điều trị ung thư, kháng sinh mới vào danh mục bảo hiểm y tế, đồng thời mở rộng các chương trình hỗ trợ người bệnh.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đồng thời mong muốn Tập đoàn MSD tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hợp tác với VNVC và các đối tác trong nước, tiến tới đầu tư toàn diện, lâu dài tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Tập đoàn MSD và Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam. (Ảnh: chinhphu.vn)

MSD cung cấp thuốc, vaccine cho 2,3 triệu người Việt trong 2025

Tại buổi làm việc, ông Marc Gailhardou, Chủ tịch Khu vực các thị trường Liên lục địa, Khối Sức khỏe Con người, Tập đoàn MSD cho biết, Việt Nam là thị trường nổi bật, nằm trong nhóm 10 thị trường lớn nhất của MSD tại khu vực liên lục địa. Năm 2026 đánh dấu 30 năm Tập đoàn hiện diện tại Việt Nam.

Trong năm 2025, MSD đã cung cấp thuốc và vaccine cho khoảng 2,3 triệu người dân Việt Nam. Trên phạm vi toàn cầu, Tập đoàn cung cấp thuốc và vaccine cho hơn 400 triệu người.

Khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược lâu dài, ông Marc Gailhardou cho biết, Tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, không chỉ đưa các loại thuốc, vaccine vào Việt Nam mà còn tăng cường đầu tư nghiên cứu lâm sàng, nâng cao năng lực y tế, hợp tác y tế công cộng và triển khai các chương trình hỗ trợ bệnh nhân.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VNVC cho biết, VNVC đang đầu tư hạ tầng hiện đại để tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine HPV, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 3.000 tỷ đồng.

Dự kiến, nhà máy hoàn thành xây dựng năm 2027, bắt đầu sản xuất năm 2028 và thương mại hóa sản phẩm năm 2029.

Theo ông Ngô Chí Dũng, việc nội địa hóa sản xuất có thể giúp giảm ít nhất 50% giá thành so với vaccine nhập khẩu HPV. Khi sản xuất trong nước, với cùng nguồn kinh phí, khả năng mở rộng tiếp cận vaccine sẽ được cải thiện đáng kể, nhất là đối với người dân vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.