(VTC News) -

Chiều 18/11, Đội CSGT phụ trách khu vực Nha Trang (thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Khánh Hòa) vào cuộc làm rõ vụ việc đoàn xe đi ngược chiều trên đèo Cù Hin - tuyến đường nối Nha Trang với sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà) - gây xôn xao.

Cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một ô tô con suýt xảy ra tai nạn với một đoàn xe đi ngược. Theo nội dung vụ việc, một xe ô tô con đang chở theo nhiều người, di chuyển đúng làn đường theo hướng từ Nha Trang đi Cam Ranh.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh đoàn xe đi ngược chiều trên đèo Cù Hin khiến nhiều người hoảng hốt được chia sẻ trên mạng xã hội.

Khi đến đoạn qua đèo Cù Hin (có giải phân cách cứng) bất ngờ có một đoàn gồm xe tải và nhiều xe con đi ngược chiều. Lúc này tài xế xe con phải đánh lái sát lề đường để tránh xảy ra tai nạn. Sự việc đã khiến nhiều người ngồi trong xe ô tô con hốt hoảng. Đáng chú ý, thời điểm trên ở làn đường đối diện cũng có nhiều xe khác đang di chuyển.

Trong clip không ghi nhận các biển cảnh báo, người hướng dẫn phân luồng giao thông.

Theo Đội CSGT phụ trách khu vực Nha Trang, qua tìm hiểu ban đầu, khoảng trưa 18/11, tại khu vực đèo Cù Hin đang được đơn vị thi công đã tiến hành sửa chữa mặt đường. Hiện lực lượng CSGT đang xác minh việc đơn vị thi công có bố trí đầy đủ biển cảnh báo từ xa, phương án phân luồng và người hướng dẫn giao thông theo quy định hay không.