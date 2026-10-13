Đến Fansipan, đừng bỏ lỡ những trải nghiệm ẩm thực độc bản giữa mây ngàn

(VTC News) -

Cuộc hội ngộ của 3 thương hiệu cà phê danh tiếng trên “Nóc nhà Đông Dương”

Có một điều khiến Fansipan trở nên đặc biệt hơn bất kỳ điểm đến nào khác: sự hội tụ của 3 thương hiệu cà phê đình đám ngay giữa lưng chừng trời.

Tọa lạc dưới chân cột cờ Fansipan, Café Du Soleil là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tìm một góc nhỏ ấm áp giữa đại ngàn. Qua những khung cửa kính rộng mở, du khách có thể thu vào tầm mắt khung cảnh hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn, ngắm những tầng mây bồng bềnh và thưởng thức cacao nóng cùng bánh ngọt trong tiết trời se lạnh.

Tại Café Du Soleil, du khách có thể phóng tầm mắt trọn dãy Hoàng Liên Sơn, săn những tầng mây bồng bềnh và thưởng thức một tách cacao nóng giữa tiết trời se lạnh.

Ở độ cao 3.063m, tại khu vực Sân Mây, Starbucks Fansipan mang đến một trải nghiệm thưởng thức cà phê khác biệt. Khai trương vào tháng 3/2026, cửa hàng xác lập dấu ấn là Starbucks cao nhất châu Á. Giữa biển mây bồng bềnh, nhâm nhi một ly cà phê thượng hạng trở thành đặc quyền hiếm có, định nghĩa lại nghệ thuật thưởng thức cà phê giữa thiên nhiên đại ngàn.

Cách đó không xa, ở độ cao 3.143m, Phê La lại kể một câu chuyện rất riêng của người Việt. Tọa lạc tại Nhà kính 02, khu Sân Mây, thương hiệu cà phê và trà Việt này chính thức khai trương ngày 31/7 với không gian lấy cảm hứng từ văn hóa vùng cao Tây Bắc, nơi từng chi tiết kiến trúc đều mang đậm hơi thở bản địa.

Đáng chú ý là thức uống đá xay Phan Xi Păng được sáng tạo riêng cho điểm đến này. Từ trà Ô Long đến cà phê đặc sản, mỗi hương vị góp phần đưa câu chuyện nông sản Việt đến gần hơn với du khách giữa tầng mây Fansipan.

Phê La Phan Xi Păng tôn vinh văn hóa Việt trên “Nóc nhà Đông Dương”.

Dù chọn tọa độ nào, cảm giác nhâm nhi thức uống ấm nóng, thu trọn vào tầm mắt biển mây cuồn cuộn là một trải nghiệm độc nhất vô nhị cho chuyến du ngoạn đầy cảm xúc trên “Nóc nhà Đông Dương”.

Thưởng trọn hương vị Halal nơi đỉnh thiêng Fansipan

Dành cho những ai muốn tìm kiếm một trải nghiệm mới mẻ, nhà hàng Sharia tại tầng 3 ga đi cáp treo Hoàng Liên là lựa chọn lý tưởng cho cả du khách trong nước lẫn quốc tế, đặc biệt là thực khách theo chế độ ăn Halal.

Không gian nơi đây được thiết kế hiện đại, sang trọng nhưng vẫn hài hòa với nét văn hóa bản địa, cùng những ô cửa kính lớn, ánh đèn vàng ấm áp mang lại cảm giác vừa tinh tế, vừa gần gũi với thiên nhiên Tây Bắc.

Nhà hàng Sharia tại tầng 3 ga đi cáp treo Hoàng Liên là lựa chọn lý tưởng cho cả du khách trong nước lẫn quốc tế, đặc biệt là thực khách theo chế độ ăn Halal.

Các món ăn tại đây được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nguyên liệu, quy trình chế biến đến không gian phục vụ, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Halal.

Trong không gian sang trọng, bạn có thể vừa thưởng thức bữa trưa nóng hổi, thưởng thức những món ngon Halal đầy cảm xúc, vừa phóng tầm mắt ôm trọn dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ qua ô cửa kính lớn - một trải nghiệm đáng nhớ cho một hành trình chinh phục đỉnh thiêng đầy trọn vẹn.

Muôn vị Tây Bắc hội ngộ giữa ngàn mây

Không chỉ dừng lại ở những thương hiệu cà phê đình đám, bản đồ ẩm thực tại Sun World Fansipan Legend còn được tô điểm bởi một hệ thống nhà hàng mang đậm hồn cốt Tây Bắc, đưa du khách đi từ món ăn dân dã đến bữa tiệc thịnh soạn chỉ trong một hành trình.

Nổi bật là khu Chợ Quê (khu vực ga đến của cáp treo) sẽ đem lại cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và đẳng cấp về ẩm thực Việt Nam, nơi những món ăn tưởng chừng quen thuộc đã được nâng tầm thành đặc sản ẩm thực tiêu chuẩn 5 sao.

Hai cái tên “must try” khiến bất kỳ du khách nào cũng phải gật gù chính là bún cá măng cay và phở gà bản đặc sắc, được chế biến từ cá tầm, cá hồi nước lạnh tươi rói cùng thớ thịt gà bản dai giòn, ngọt thịt.

Không dừng lại ở vị truyền thống, Chợ Quê còn khéo léo đưa đặc sản bản địa vào lòng ẩm thực phương Tây qua chiếc Burger Cá Tầm săn chắc hay Pizza Cá Hồi béo ngậy trên lớp đế giòn rụm. Một sự biến tấu độc đáo mà có lẽ, chỉ trong không gian của Chợ Quê, du khách mới cảm nhận được trọn vẹn sự thú vị này.

Những bát bún nóng hổi với nguyên liệu đặc sản địa phương sẽ đánh thức vị giác của du khách.

Nếu muốn khám phá trọn vẹn sự phong phú của ẩm thực vùng cao, nhà hàng buffet Vân Sam (tầng 2 ga đi Hoàng Liên) thiết đãi thực khách tiệc buffet hơn 60 món đặc sản: từ bánh chưng đen, vịt Tả Van quay, thắng cố ngựa đến những gùi rau xứ lạnh tươi xanh vừa hái từ nương rẫy.

Nhà hàng buffet Vân Sam thiết đãi thực khách tiệc buffet hơn 60 món đặc sản.

Đặc biệt, điểm dừng chân đọng lại nhiều cảm xúc nhất chính là Bản Mây - ngôi làng nhỏ bình yên dưới chân núi. Thực đơn Bản Mây là “kho tàng” hương vị dân tộc: lợn bản cắp nách quay da giòn rụm, thịt ngựa xào sâm đương quy bổ dưỡng, thịt trâu xào măng rừng hay cá suối chiên giòn… Mỗi món ăn là một câu chuyện văn hóa, đưa thực khách sâu hơn vào đời sống tâm hồn của đồng bào vùng cao.

Thưởng thức ẩm thực Tây Bắc tại Bản Mây.

Trải nghiệm tại Bản Mây còn thăng hoa hơn khi được thưởng thức giữa không gian nhà sàn gỗ, tường đá ấm cúng, bên ánh lửa trại bập bùng. Hòa cùng tiếng cười nói, điệu xòe hoa hay nhịp nhảy sạp rộn ràng, bữa ăn không chỉ dừng lại ở vị giác mà trở thành một ký ức khó quên.

Từ tách cà phê thượng hạng giữa biển mây, tô phở cá tầm nóng hổi, bữa tiệc Halal tinh tế cho đến mâm cỗ trọn vị Tây Bắc tại Bản Mây… hành trình đến với Sun World Fansipan Legend giờ đây không chỉ là thưởng ngoạn cảnh sắc hay chạm tay vào cột mốc kỷ lục, mà còn là cuộc du ngoạn vị giác đầy mê hoặc trên “Nóc nhà Đông Dương”.