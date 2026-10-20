Đến Vincom dịp 20/10: Đi xe hoa hồng, tư vấn phong cách, 'chiều nàng như ý'

(VTC News) -

Từ stylist riêng định hình phong cách đến loạt trải nghiệm để nàng tỏa sáng

Dịp 20/10 năm nay, Vincom sẽ biến những trải nghiệm mua sắm quen thuộc thành các khoảnh khắc đặc biệt. Tại Vincom Center Bà Triệu, ngày 20/10, sự kiện Vincom x ZARA - Private Styling Session “Fall For Her” mang đến cơ hội khám phá xu hướng Thu - Đông 2026 cùng Stylist Bim Nguyễn.

Hai khung giờ trải nghiệm lúc 12h30 và 17h30, giới hạn 20 khách mỗi phiên, sẽ giới thiệu cách lựa chọn phom dáng, phối màu, kết hợp chất liệu và biến hóa trang phục phù hợp với cá tính. Khách tham gia còn được ưu đãi 25% cho hóa đơn từ 3 triệu đồng tại ZARA trong ngày, giúp việc làm mới phong cách trở thành một trải nghiệm đáng mong đợi.

Trải nghiệm tư vấn phong cách, khám phá những cách phối đồ mới tại Vincom Center Bà Triệu.

Từ ngày 14 đến 20/10, chương trình “Đón xe hoa hồng” do Vincom phối hợp cùng Green SM triển khai tại sáu TTTM, gồm Vincom Mega Mall Ocean City, Vincom Center Bà Triệu, Trần Duy Hưng, Phạm Ngọc Thạch, Đồng Khởi và Landmark 81.

Sau hành trình mua sắm, khách hàng đủ sở hữu hóa đơn từ 2 triệu có thể check-in, nhận quà, chụp ảnh bên chiếc xe điện Limo Green trang trí hoa tươi và tận hưởng chuyến xe đưa về nhà trong bán kính 6km.

Khoảnh khắc ngọt ngào bên chiếc xe ngập hoa tươi, mang đến trải nghiệm hẹn hò đáng nhớ dịp 20/10.

Trong hai ngày 17-18/10, Vincom Center Trần Duy Hưng trở thành điểm hẹn của cộng đồng người hâm mộ BIGBANG với V.I.PVERSE - 20 Years Together. Tại đây, người tham gia có thể check-in tại BiiiGBang Wall, tự làm vòng tay, giao lưu trong dance workshop và khám phá các vật phẩm lưu niệm dành cho người hâm mộ từ McDonald’s.

Sự kiện mang đến cơ hội dành thời gian cho điều mình yêu thích, gặp gỡ những người có chung đam mê và lưu giữ kỷ niệm cùng bạn bè.

Tinh thần tôn vinh những phiên bản khác nhau của phái đẹp còn được thể hiện qua Giải Vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 tổ chức tại Vincom Ice Rink Royal City từ ngày 16 - 18/10. Sự góp mặt của các vận động viên trẻ, trong đó có những tài năng nữ nhỏ tuổi, mang đến hình ảnh đầy cảm hứng về sự tự tin, tinh thần mạnh mẽ chinh phục thử thách.

Đại tiệc quà tặng hấp dẫn cho chị em thỏa mãn đam mê thời trang, làm đẹp và ẩm thực

Hòa nhịp cùng chuỗi sự kiện đặc biệt, thế giới thời trang và mỹ phẩm tại Vincom đồng loạt tung ra loạt ưu đãi hấp dẫn.

Trong thế giới thời trang, UNIQLO giảm giá nhiều thiết kế LifeWear từ 15-22/10, có sản phẩm chỉ từ 146.000 đồng; Nike giảm đến 50% trong 14-18/10; ALDO ưu đãi 30% giày, túi và phụ kiện chọn lọc. ECCO và Skechers lần lượt giảm 10% và 15% các sản phẩm nữ, trong khi CHARLES & KEITH tặng bình giữ nhiệt độc quyền cho hóa đơn từ 3 triệu đồng.

Từ món đồ đúng gu đến những phần quà bất ngờ, hành trình mua sắm trở nên thú vị hơn trong ngày dành riêng cho nàng.

Nhóm sản phẩm làm đẹp và chăm sóc bản thân cũng mang đến những cách gửi trao yêu thương tinh tế. Gucci Beauty ưu đãi 20% nước hoa nữ tại Vincom Center Bà Triệu đến 20/10; YSL Beauty tặng bó hoa sang trọng khi mua nước hoa Libre với hóa đơn từ 5 triệu đồng tại Bà Triệu và Đồng Khởi. The Body Shop tại Đồng Khởi tặng chậu hoa cho hóa đơn từ 800.000 đồng, còn Kiehl’s dành tặng hoa cao cấp cho hóa đơn từ 6 triệu đồng.

Đặc biệt, Wilson Flagship Store tại Đồng Khởi mang đến trải nghiệm phân tích màu sắc cá nhân từ 16 đến 18/10, với 10 lượt miễn phí đầu tiên mỗi ngày. Từ mùi hương yêu thích đến gam màu phù hợp, mỗi trải nghiệm đều giúp nàng khám phá và chăm chút bản thân theo cách riêng.

Trải nghiệm phân tích màu sắc cá nhân tại Wilson Flagship Store Vincom Center Đồng Khởi.

Những cuộc hẹn ẩm thực cũng thêm hấp dẫn với nhiều ưu đãi dành cho gia đình và nhóm bạn. King BBQ giảm 25% cho nhóm từ bốn khách; iSushi giảm đến 15% cho nhóm khách đặt trước, Dookki có chương trình tặng topping, phô mai cho nhóm tại các điểm tham gia, trong khi Nét Huế giới thiệu Combo Mẹ & Con 199.000 đồng gồm hai món chính và hai đồ uống.

Kai Sushi mang đến set Sushi Date 299.000 đồng cho hai người; Haidilao tại Vincom Center Trần Duy Hưng và Vincom Mega Mall Times City mang đến hoạt động check-in nhận quà mỹ phẩm. Từ bữa tối bên mẹ đến buổi liên hoan đồng nghiệp, mỗi cuộc hẹn đều có thêm những niềm vui đáng nhớ.

Bên cạnh đó, Vincom còn chào đón nhiều thương hiệu mới, mang đến thêm lựa chọn mua sắm và ăn uống. BHC Chicken và Phê La cùng ra mắt tại Vincom Center Landmark 81; Watsons khai trương tại Vincom Center Phạm Ngọc Thạch và Trần Duy Hưng, MINISO góp mặt tại Vincom Plaza Xuân Khánh, Wilson tại Vincom Plaza Việt Trì, cùng hai thương hiệu ẩm thực Longwang và Tianlong tại Vincom Plaza Mỹ Tho.

Sự xuất hiện của những điểm đến mới, kết hợp với loạt ưu đãi và quà tặng hấp dẫn, càng làm phong phú hành trình tận hưởng mùa 20/10 tại Vincom.

Cửa hàng mới của Watsons tại Vincom Center Trần Duy Hưng mang đến địa điểm mua sắm mỹ phẩm mới cho các vị khách nữ.

Workshop, âm nhạc và những cuộc hẹn sáng tạo trên toàn quốc

Dịp 20/10 sẽ càng đáng nhớ khi phái đẹp có thêm thời gian dành cho bản thân và những người thân yêu. Tại các TTTM Vincom trên toàn quốc, chuỗi hoạt động dành cho các chị em sẽ liên tục diễn ra, nổi bật là Levi’s Let Yourself Bloom Workshop từ 18h đến 21h trong các ngày 15-20/10 tại hai Vincom Center Đồng Khởi và Bà Triệu cùng Vincom Plaza Xuân Khánh.

Với mỗi hóa đơn mua hàng, khách có cơ hội tham gia workshop thiết kế kẹp tóc, tự lựa chọn màu sắc và các chi tiết trang trí để tạo nên món phụ kiện mang dấu ấn riêng. Tại Hà Nội, Vincom Mega Mall Royal City dành hai ngày 17-18/10 cho hoạt động làm nến thơm Bloom & Scent và làm hoa mini Little Bloom.

Vincom Plaza Skylake cũng mang đến workshop makeup, photobooth và không gian thưởng thức âm nhạc vào ngày 17/10, tạo nên một cuộc hẹn hội tụ nhiều sở thích của phái đẹp.

Tại TP.HCM, Vincom Plaza Quang Trung tổ chức workshop hoa cùng khu vực check-in Bloom Your Moment, trong khi Vincom Plaza Saigonres kết hợp hoạt động DIY với trải nghiệm mỹ phẩm, trang sức. Vincom Mega Mall Thảo Điền có thêm hoạt động làm thiệp hoa, gói hoa cùng gấu bông, mang đến lựa chọn cho những cuộc hẹn của mẹ và bé hoặc hội bạn thân.

Workshop thủ công sáng tạo, nơi khách tham gia tự tay làm những món quà nhỏ mang dấu ấn riêng.

Không khí lễ hội tiếp tục lan tỏa qua chuỗi đêm nhạc “Giai điệu như ý” tại các Vincom Mega Mall lớn tại Hà Nội và TP.HCM, với những tiết mục âm nhạc, giao lưu và khoảnh khắc dành riêng cho khách hàng nữ.

Tại các địa phương, Vincom Plaza Cà Mau có đêm acoustic “Giai điệu yêu thương”, Vincom Plaza Lý Thái Tổ - Bắc Ninh tổ chức October Love Notes, còn Vincom Plaza Xuân Khánh - Cần Thơ mang đến đêm nhạc The Women Star vào ngày 18/10.

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa workshop thủ công và nghệ thuật trình diễn đã tạo nên một bức tranh 20/10 trọn vẹn, nơi mỗi khoảnh khắc đều được nâng niu và tôn vinh.