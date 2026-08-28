Tận hưởng kỳ nghỉ tại The May Legend CatBa Beach Resort & Spa - Hải Phòng

(VTC News) -

Cát Bà từ lâu đã là một trong những điểm đến biển đảo nổi bật của miền Bắc. Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên với biển, rừng và hệ thống núi đá vôi đặc trưng, hòn đảo còn mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng. Trong bức tranh du lịch ấy, The May Legend CatBa Beach Resort & Spa hướng tới việc xây dựng một điểm đến nghỉ dưỡng toàn diện - nơi du khách không đơn thuần tìm kiếm một căn phòng để lưu trú, mà có thể dành trọn kỳ nghỉ để nghỉ ngơi, vui chơi, khám phá ẩm thực và tái tạo năng lượng.

Khác với trải nghiệm tại những điểm lưu trú đông đúc, nơi du khách đôi khi phải chờ đợi hay chen chúc trong những thời điểm cao điểm, The May Legend CatBa Beach Resort & Spa luôn hướng tới một kỳ nghỉ đúng nghĩa: riêng tư, thư thái và được chăm sóc chu đáo từ khoảnh khắc quý khách đặt chân tới resort cho đến khi kết thúc hành trình.

Tại The May Legend CatBa, trải nghiệm của mỗi vị khách được nâng niu trong từng khoảnh khắc. Với tỷ lệ nhân sự tương đương 1:1 với số lượng phòng, khu nghỉ dưỡng chú trọng duy trì khả năng phục vụ sát sao, để những nhu cầu trong suốt kỳ nghỉ được tiếp nhận và đáp ứng một cách nhanh chóng, tận tâm.

Bởi với The May Legend CatBa, dịch vụ 5 sao không chỉ nằm ở cơ sở vật chất sang trọng, mà còn được thể hiện qua sự hiện diện đúng lúc và sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong hành trình của khách hàng.

Trải nghiệm ấy bắt đầu ngay cả trước khi quý khách đặt chân lên đảo Cát Bà. Thấu hiểu tình trạng ùn tắc và thời gian chờ phà có thể ảnh hưởng đến kỳ nghỉ, đặc biệt trong những dịp cao điểm, The May Legend CatBa mang đến thêm lựa chọn di chuyển bằng đội tàu cao tốc phục vụ du khách, giúp hành trình đến đảo trở nên chủ động, thuận tiện và thoải mái hơn.

Bởi thời gian của mỗi kỳ nghỉ đều quý giá, The May Legend mong muốn du khách dành thời gian để ngắm biển, thưởng thức một bữa ăn ngon, thư giãn tại Onsen hay tận hưởng những phút giây bên gia đình - thay vì dành những giờ nghỉ quý báu cho việc chờ đợi. Một hành trình thuận tiện. Một không gian không chen chúc. Một kỳ nghỉ được chăm chút từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

Sau một ngày khám phá Cát Bà hay tham gia các hoạt động ngoài trời, du khách có thể dành thời gian thư giãn, thả lỏng cơ thể và tìm lại sự cân bằng. Sự kết hợp giữa thiên nhiên biển đảo, không gian nghỉ dưỡng và các tiện ích wellness giúp kỳ nghỉ tại The May Legend không chỉ là hành trình vui chơi mà còn là cơ hội để mỗi du khách thực sự nghỉ ngơi.

Nếu Onsen mang đến những phút giây thư giãn thì khu trượt nước lại tạo nên một sắc thái hoàn toàn khác cho kỳ nghỉ. Những đường trượt mang đến cảm giác phấn khích, phù hợp với du khách yêu thích vận động và muốn bổ sung một chút “mạo hiểm” vào hành trình khám phá Cát Bà.

Đây cũng là tiện ích giúp khu nghỉ dưỡng tạo ra nhiều lựa chọn trải nghiệm hơn cho các nhóm gia đình và bạn bè: người lớn có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng, trẻ nhỏ và những thành viên yêu thích hoạt động có thêm lựa chọn vui chơi ngay trong khuôn viên.

Với lợi thế về thiên nhiên, cảnh quan và hệ sinh thái du lịch ngày càng đa dạng, Cát Bà đang từng bước khẳng định sức hút của một điểm đến nghỉ dưỡng biển đảo hàng đầu miền Bắc.

Trong hành trình đó, The May Legend CatBa Beach Resort & Spa hướng tới trở thành một điểm dừng chân dành cho những du khách muốn trải nghiệm Cát Bà theo một cách trọn vẹn hơn: nghỉ dưỡng trong không gian sang trọng và ấm cúng, thưởng thức ẩm thực phong phú, thư giãn với Onsen, vui chơi tại khu trượt nước và tận hưởng dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao giữa thiên nhiên đảo ngọc.

Không cần lựa chọn giữa một chuyến đi để nghỉ ngơi hay một hành trình để khám phá. Tại The May Legend CatBa Beach Resort & Spa, du khách có thể tìm thấy cả hai trong cùng một kỳ nghỉ. The May Legend CatBa Beach Resort & Spa - nơi hành trình khám phá Cát Bà trở thành một kỳ nghỉ đáng nhớ.

Dưới đây là lịch trình tàu cao tốc The May Legend CatBa để quý khách thuận tiện lựa chọn và lên kế hoạch cho hành trình của mình:

Hãy bắt đầu hành trình khám phá đảo ngọc Cát Bà cùng The May Legend CatBa Beach Resort & Spa tại:

Hotline: (+84) 846 024 266

Email: sales@themaylegendcatba.com