Tận hưởng kỳ nghỉ tại The May Legend CatBa Beach Resort & Spa - Hải Phòng

The May Legend CatBa Beach Resort & Spa – nơi hành trình khám phá Cát Bà (Hải Phòng) trở thành một kỳ nghỉ đáng nhớ.
Bởi với The May Legend CatBa, dịch vụ 5 sao không chỉ nằm ở cơ sở vật chất sang trọng, mà còn được thể hiện qua sự hiện diện đúng lúc và sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong hành trình của khách hàng.
Nếu Onsen mang đến những phút giây thư giãn thì khu trượt nước lại tạo nên một sắc thái hoàn toàn khác cho kỳ nghỉ. Những đường trượt mang đến cảm giác phấn khích, phù hợp với du khách yêu thích vận động và muốn bổ sung một chút “mạo hiểm” vào hành trình khám phá Cát Bà.
Trong hành trình đó, The May Legend CatBa Beach Resort & Spa hướng tới trở thành một điểm dừng chân dành cho những du khách muốn trải nghiệm Cát Bà theo một cách trọn vẹn hơn: nghỉ dưỡng trong không gian sang trọng và ấm cúng, thưởng thức ẩm thực phong phú, thư giãn với Onsen, vui chơi tại khu trượt nước và tận hưởng dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao giữa thiên nhiên đảo ngọc.
Dưới đây là lịch trình tàu cao tốc The May Legend CatBa để quý khách thuận tiện lựa chọn và lên kế hoạch cho hành trình của mình:
Hãy bắt đầu hành trình khám phá đảo ngọc Cát Bà cùng The May Legend CatBa Beach Resort & Spa tại:
Hotline: (+84) 846 024 266
Email: sales@themaylegendcatba.com
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