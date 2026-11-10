Sức khỏe tinh thần nơi làm việc: Cách tiếp cận từ VPBank

(VTC News) -

Trong môi trường ngân hàng với đặc thù công việc đòi hỏi hiệu suất cao và khả năng thích ứng liên tục, sức khỏe tinh thần ngày càng trở thành yếu tố quan trọng giúp người lao động duy trì sự cân bằng, phát huy năng lực, và đây cũng là định hướng được VPBank chú trọng thông qua chuỗi workshop “Sống Kiến Tạo” và dự án Quản trị căng thẳng (Human Stress Management).

Áp lực không biến mất, nhưng có thể được quản trị

Theo báo cáo State of the Global Workplace 2026 của Gallup (dựa trên dữ liệu khảo sát năm 2025), có 40% người lao động toàn cầu trải qua cảm giác căng thẳng trong công việc. Tỷ lệ này tại Đông Nam Á là 25% và Việt Nam ghi nhận mức 13%. Đáng chú ý, nghiên cứu của Statistics Canada (2023) chỉ ra rằng 25,3% nhân sự ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm chịu áp lực công việc ở mức cao đến rất cao, vượt mức trung bình 21,2% của các ngành nghề khác.

Những con số này cho thấy áp lực là một phần tất yếu của môi trường làm việc hiện đại. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đội ngũ luôn phải đối mặt với mục tiêu kinh doanh, yêu cầu khắt khe về dịch vụ và tốc độ chuyển đổi công nghệ. Trong bối cảnh đó, việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần và trang bị kỹ năng quản trị căng thẳng không chỉ giúp người lao động duy trì sự cân bằng, phát huy năng lực cá nhân mà còn góp phần nâng cao hiệu suất, sự gắn kết và phát triển bền vững của tổ chức.

Vì vậy, nuôi dưỡng tinh thần cần được thực hiện một cách chủ động, không chỉ khi người lao động rơi vào trạng thái quá tải. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân có khả năng nhận diện, điều tiết cảm xúc, đồng thời tổ chức cần chủ động nhận diện áp lực và xây dựng các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Xuất phát từ định hướng đó, VPBank triển khai các hoạt động cải thiện sức khỏe tinh thần theo hướng kết hợp giữa nâng cao năng lực tự chăm sóc của mỗi cá nhân và tìm kiếm giải pháp quản trị căng thẳng trong môi trường làm việc. Một trong những hoạt động cụ thể là chuỗi workshop tăng cường và cải thiện sức khỏe tinh thần dành cho VPBanker “Sống Kiến Tạo” - sáng kiến văn hóa doanh nghiệp nhằm đưa kiến thức và các phương pháp thực hành chăm sóc, nuôi dưỡng đời sống tinh thần đến gần hơn với mỗi cán bộ nhân viên.

Chuyên gia Lê Tấn Thảo chia sẻ kiến thức và phương pháp quản trị căng thẳng tại workshop Sống Kiến Tạo.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức lý thuyết, chương trình khuyến khích mỗi người bắt đầu từ những điều gần gũi nhất: nhận diện cảm xúc, hiểu nhu cầu của bản thân, điều chỉnh phản ứng trước áp lực và từng bước hình thành những thói quen tích cực. Qua đó, mỗi VPBanker có thêm công cụ để chủ động chăm sóc chính mình, duy trì năng lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như công việc.

Chuỗi chương trình có sự đồng hành của các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển đội ngũ, năng lực lãnh đạo và quản trị cảm xúc như ông Lê Tấn Thảo, Cố vấn cấp cao tại Dale Carnegie Vietnam và Tiến sĩ Lê Nguyên Phương chuyên gia tâm lý học với 30 năm nghiên cứu và đào tạo về sức khỏe tinh thần. Nội dung đi sâu giải mã cách cảm xúc chi phối hành vi, giúp người đi làm nhận diện sớm các tín hiệu cảnh báo từ cơ thể và tâm trí. Từ đó, mỗi cá nhân từng bước làm chủ trạng thái tinh thần và kiến tạo lối sống tích cực.

VPBanker hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại workshop Sống Kiến Tạo.

Bên cạnh yếu tố cá nhân, “Sống Kiến Tạo” còn đề cao vai trò của sự lắng nghe và kết nối tập thể. Bởi sức khỏe tinh thần không chỉ được hình thành từ khả năng tự chăm sóc của mỗi cá nhân, mà còn chịu ảnh hưởng từ chất lượng các mối quan hệ và sự tương tác xung quanh. Khi mỗi người biết lắng nghe bản thân, thấu hiểu đồng nghiệp và chủ động chia sẻ, môi trường làm việc sẽ có thêm điều kiện để hình thành sự tin tưởng, đồng cảm và gắn kết.

VPBank lựa chọn không gian xanh mát ngoài trời để CBNV thư giãn, kết nối với thiên nhiên và tái tạo năng lượng tích cực.

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động chăm sóc sức khỏe đơn lẻ, “Sống Kiến Tạo” còn nằm trong định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp của VPBank, với trọng tâm là giá trị Thịnh vượng Thân - Trí. Theo đó, các hoạt động văn hóa doanh nghiệp được chú trọng phát triển theo chiều sâu, hướng đến việc bồi đắp nội lực, nâng cao nhận thức và khuyến khích mỗi cán bộ nhân viên chủ động chăm sóc bản thân trên cả phương diện thể chất, tinh thần và trí tuệ.

Từ những chương trình rèn luyện thể chất, hoạt động khám phá và phát triển bản thân, các workshop chuyên sâu về cảm xúc, tư duy, đến những không gian giao lưu, kết nối và sẻ chia, mỗi điểm chạm văn hóa đều mang lại giá trị thiết thực. Trải nghiệm nhân viên nhờ đó trở nên trọn vẹn hơn, giúp mỗi VPBanker khỏe mạnh hơn, giàu năng lượng hơn và tìm thấy sự cân bằng trong công việc.

Sức khỏe tinh thần - nền tảng kiến tạo con người thịnh vượng

Song hành với việc nâng cao năng lực tự chăm sóc của từng cá nhân, xuất phát từ nhận thức rằng sức khỏe tinh thần có mối liên hệ mật thiết với chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của tổ chức, VPBank đã triển khai dự án Human Stress Management (Quản trị căng thẳng), hướng đến xây dựng cách tiếp cận bài bản, khoa học và có hệ thống trong nhận diện, đánh giá và quản trị mức độ căng thẳng của cán bộ nhân viên.

Tiến sĩ tâm lý Lê Nguyên Phương chia sẻ kiến thức và phương pháp nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần, giúp VPBanker thấu hiểu cảm xúc và chủ động quản trị trạng thái của bản thân.

Điểm đáng chú ý của dự án là không chỉ tập trung vào việc nhận diện những biểu hiện căng thẳng, mà đi sâu tìm hiểu các yếu tố tác động đến trạng thái tinh thần của người lao động trong môi trường ngân hàng - nơi áp lực về hiệu suất, mục tiêu kinh doanh, chất lượng phục vụ khách hàng và yêu cầu thích ứng liên tục luôn hiện hữu.

Thông qua nghiên cứu các công cụ nhận diện, đo lường mức độ căng thẳng, phân tích dữ liệu và tìm hiểu nhu cầu thực tế của cán bộ nhân viên, VPBank từng bước xây dựng cơ sở để phát triển những giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc thù công việc khác nhau.

Cách tiếp cận này đánh dấu sự chuyển dịch từ tư duy xử lý áp lực khi vấn đề đã phát sinh sang chủ động nhận diện, phòng ngừa và xây dựng năng lực ứng phó với căng thẳng. Thay vì xem sức khỏe tinh thần là câu chuyện riêng của mỗi cá nhân, VPBank đặt vấn đề này trong mối quan hệ tổng thể giữa con người, môi trường làm việc và năng lực quản trị tổ chức.

Qua đó, sức khỏe tinh thần không chỉ được nhìn nhận như một yếu tố thuộc về phúc lợi, mà còn là nền tảng giúp người lao động duy trì năng lượng, phát huy năng lực và phát triển bền vững trong dài hạn.

Đây cũng chính là nền tảng để VPBank hiện thực hóa chân dung con người thịnh vượng. Khi mỗi người có đủ nội lực để cân bằng, đội ngũ có sự gắn kết để cùng vượt qua áp lực và tổ chức có một môi trường nuôi dưỡng sự phát triển, VPBank sẽ có thêm nền tảng để xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh về tinh thần, giàu năng lượng, linh hoạt và thích ứng cao. Đó cũng chính là cách VPBank đầu tư cho con người - để mỗi VPBanker tìm thấy ý nghĩa, niềm vui và sự thịnh vượng trọn vẹn trong cuộc sống của chính mình.