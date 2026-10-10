Sức hút giúp 15.000 runner đổ về Vinhomes Global Gate Hạ Long

(VTC News) -

Sự kiện diễn ra vào ngày 10/10 không chỉ tạo nên một ngày hội thể thao bùng nổ bên bờ vịnh di sản, mà còn là minh chứng thực tế cho sức hút dòng người khổng lồ, mở ra triển vọng khai thác thương mại dồi dào cho chuỗi nhà phố Vịnh Bình Minh 1 và Thiên đường nhiệt đới 1 tại siêu đô thị biển.

Giải marathon 15.000 người đưa nhịp sống đô thị vào trải nghiệm thực tế

Từ sáng sớm, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã trở nên sôi động khi đón 15.000 vận động viên đến làm thủ tục nhận Bib, chuẩn bị cho các cự ly 21km, 10km và 3km diễn ra ngày 11/10. Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 - Run for Net Zero là sự kiện thể thao cộng đồng quy mô lớn đầu tiên diễn ra tại siêu đô thị chỉ sau gần 6 tháng ra mắt.

Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 diễn ra sau chưa đầy 6 tháng siêu đô thị ra mắt.

Đường chạy sẽ xuất phát từ đại lộ Thiên Đường, đi qua đại lộ Apollo rộng 60m và các cung đường nội khu ven biển. Hạ tầng giao thông nội khu phẳng mịn, thiết kế hạn chế tối đa các khúc cua gắt kết hợp cùng phương án kiểm soát 100% phương tiện giao thông nội bộ tạo nên hành lang an toàn tuyệt đối, giúp các runner yên tâm phân phối sức bền và bứt phá kỷ lục cá nhân.

Sự kiện cũng mở ra hành trình khám phá siêu đô thị ESG++ qua từng bước chạy, đưa cảnh sắc ngoạn mục của vịnh kỳ quan và không gian sống sinh thái đến gần hơn với hàng chục nghìn vận động viên và cổ động viên.

Gắn liền với thông điệp “Chạy giữa kỳ quan - Chạm tới kỷ lục - Run for Net Zero”, 15.000 vận động viên cùng khoác lên sắc áo xanh ngọc lấy cảm hứng từ màu nước biển Vịnh Hạ Long, hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam về “Số lượng vận động viên cùng mặc áo mang thông điệp Run for Net Zero lớn nhất”.

Không chỉ dừng lại ở một giải thể thao, Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 còn trở thành điểm hẹn du lịch - giải trí cho runner và du khách. Chuỗi hoạt động xuyên suốt 2 ngày cuối tuần tại khu vực EXPO với 10 gian hàng ẩm thực, workshop cùng đêm đại nhạc hội kết hợp trình diễn pháo hoa rực rỡ bên bờ vịnh tối 10/10 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc.

15.000 runner sẽ cùng thiết lập kỷ lục Việt Nam “Số lượng vận động viên cùng mặc áo mang thông điệp Run for Net Zero lớn nhất”.

Nhà phố sắp bàn giao, đại tiện ích sắp hoàn thành: Cơ hội kinh doanh hiện hữu

Giải chạy 15.000 người là minh chứng thực tế cho thấy một điểm đến càng có nhiều hoạt động quy mô, dòng người đổ về càng lớn, càng tạo ra thị trường tiêu dùng rộng mở cho các tuyến phố thương mại.

Nằm trên trục đại lộ Apollo rộng 60m, các dãy nhà phố tại Vịnh Bình Minh 1 như một “chiếc phễu” đón trọn dòng người tham gia sự kiện. Không khí nhộn nhịp sáng nay cho thấy tiềm năng rõ nét của các mặt bằng kinh doanh ẩm thực, quán cà phê ngắm cảnh hay dịch vụ phụ trợ khi đô thị thường xuyên tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn.

Trong khi đó, nhờ ôm trọn trục đại lộ Thiên Đường rộng 40m - điểm xuất phát của giải chạy - các căn nhà phố tại Thiên đường Nhiệt đới 1 sở hữu lợi thế tiếp cận dòng người ngay từ điểm khởi đầu.

Vị trí kết nối thẳng tới Ga Hạ Long của tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng Hà Nội - Quảng Ninh và các khu vực tiện ích giúp các căn liền kề tại đây đón đầu nhu cầu mua sắm, gặp gỡ và dừng chân trải nghiệm của du khách.

Liền kề 60m² tại Vịnh Bình Minh 1 và Thiên đường nhiệt đới 1 với tỷ lệ phân tầng linh hoạt, tối ưu cho mô hình vừa ở vừa kinh doanh.

Sự nhộn nhịp từ giải chạy marathon cũng chỉ là bước khởi đầu cho quy mô dòng người sẽ quy tụ về Vinhomes Global Gate Hạ Long trong tương lai gần.

Theo lộ trình, bộ đôi khách sạn quốc tế cao cấp gồm Vinpearl Lifestyle Hotel quy mô 850 phòng và Vinpearl Legendlux khoảng 250-300 phòng dự kiến cùng hoàn thành quý IV/2027, sẽ bổ sung hơn 1.100-1.150 phòng lưu trú thượng lưu cho siêu đô thị.

Bộ đôi Vinpearl Lifestyle Hotel và Vinpearl Legendlux dự kiến hoàn thành quý IV/2027, bổ sung năng lực lưu trú cao cấp.

Bên cạnh đó, tòa văn phòng kết hợp khách sạn 35 tầng dự kiến hoàn thành quý IV/2027 sẽ bổ sung một cấu phần việc làm quy mô lớn. Khi con người đến vì công việc, nhu cầu dịch vụ có thêm nhịp sử dụng ổn định bên cạnh dòng khách vui chơi, nghỉ dưỡng.

Hệ sinh thái tiện ích tiếp tục được lấp đầy khi VinWonders 81ha khai trương vào quý IV/2027, mang lại điểm đến vui chơi giải trí hàng đầu cho các gia đình. Cùng quý này, Vincom Nhà ga Hạ Long dự kiến hoàn thành, tiếp tục bổ sung lựa chọn mua sắm, ăn uống và giải trí hiện đại.

Khi hệ sinh thái từng bước vận hành, chủ nhân nhà phố có thể nắm bắt nhu cầu thị trường để phát triển mô hình kinh doanh phù hợp, từ ẩm thực có bản sắc, dịch vụ tiện lợi cho người làm việc tại khu vực đến không gian phục vụ các nhóm khách hàng riêng biệt.

TTTM Vincom trong nội khu bổ sung trải nghiệm mua sắm, gặp gỡ của du khách và cư dân.

Từ sự kiện marathon đến các kế hoạch hoàn thành khách sạn, văn phòng và đại tiện ích, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang từng bước định hình các yếu tố có thể hỗ trợ hoạt động thương mại. Đây là lợi thế cho các khách hàng sở hữu những bất động sản vừa phục vụ nhu cầu an cư, vừa có thể khai thác kinh doanh trong dài hạn, tận dụng sức hút và khả năng duy trì dòng khách của điểm đến mới bên vịnh di sản.