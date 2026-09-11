Vinhomes Global Gate Hạ Long: Khi kỳ quan trở thành một phần nhịp sống

(VTC News) -

Nằm kề cận vịnh di sản, Vinhomes Global Gate Hạ Long gây ấn tượng nhờ khả năng kiến tạo không gian sống độc đáo, nơi kỳ quan thiên nhiên thế giới và dòng chảy văn hóa Việt được nâng niu, hòa vào từng khoảnh khắc sinh hoạt thường nhật của mọi thế hệ.

Đưa kỳ quan thiên nhiên vào nhịp sống mỗi ngày

Có những kỳ quan chỉ được lưu lại vội vã qua một khung hình chụp kỷ niệm, rồi lùi dần vào hoài niệm sau mỗi chuyến đi ngắn ngày. Nhưng cũng có những kỳ quan đi sâu vào tiềm thức bằng mùi mặn mòi của gió biển, ánh bình minh trên mặt nước và cảm giác choáng ngợp khi nhìn đường chân trời. Ba lần được UNESCO vinh danh với diện tích hơn 65.000 ha cùng hàng nghìn hòn đảo karst đá vôi đặc trưng, Vịnh Hạ Long tạo nên niềm tự hào độc bản cho người dân Quảng Ninh.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, giá trị ấy được chuyển hóa thành một triết lý an cư trọn vẹn. Theo đó, thiên nhiên kỳ quan không bị tách biệt như một bức tranh tĩnh lặng ngoài cửa sổ, mà trở thành một phần trong nếp sống gia đình mỗi ngày.

Di sản Vịnh Hạ Long tạo nên căn tính riêng cho thành phố Quảng Ninh, nơi cảnh quan thiên nhiên trở thành niềm tự hào được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hệ thống biển hồ Lagoon quy mô khoảng 680 ha với 100% nguồn nước biển tự nhiên được lọc trong xanh, cùng đường bờ biển dài 213 km mang trọn hơi thở đại dương vào sâu bên trong siêu đô thị. Tại đây, những trải nghiệm vốn phải chờ đến kỳ nghỉ dưỡng dài ngày nay đã trở thành lịch sinh hoạt quen thuộc của cư dân: buổi sáng đón ánh ban mai trên mặt biển phẳng lặng, buổi chiều ngắm con trẻ thỏa thích nô đùa trên cát mịn, hay những bước chân thong dong thư giãn bên mép sóng sau giờ làm việc bận rộn.

Sự gắn kết với miền di sản tiếp tục được nối dài nhờ bến du thuyền Global Marina sang trọng. Đây chính là cửa ngõ mở lối trực tiếp từ đời sống phố thị ra lòng vịnh kỳ quan. Cư dân không còn phải lên những kế hoạch phức tạp hay chờ đợi lịch trình tàu bè xa xôi. Chỉ với vài phút chuẩn bị, một chuyến hải trình viễn du đón hoàng hôn giữa lòng kỳ quan đã có thể sẵn sàng khởi hành. Đô thị và di sản không còn đứng ở hai phía ngăn cách, mà giao hòa nhịp nhàng qua từng chuyển động của cuộc sống thường nhật.

Bến du thuyền Global Marina đưa hành trình khám phá vịnh di sản đến gần hơn với đời sống thường nhật của cư dân và du khách.

Bản sắc văn hóa Việt trở thành trải nghiệm có thể “chạm” vào mỗi ngày

Sống trọn cùng miền đất di sản không chỉ là câu chuyện của cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là chiều sâu của lịch sử, văn hóa và những giá trị cội nguồn có thể “chạm” vào trong từng khoảnh khắc.

Làng Văn hóa & Ẩm thực Heritage Village với quy mô 18,5 ha trở thành trái tim lưu giữ và lan tỏa tinh hoa văn hóa truyền thống. Nơi đây quy tụ Nhà hát Việt Nam 500 chỗ - không gian biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân tộc đặc sắc, cùng Làng Ẩm thực ba miền và làng nghề thủ công, may đo áo dài truyền thống lấy ngay giàu bản sắc.

Thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở hay chiêm ngưỡng thoáng qua trong bảo tàng, con trẻ tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được lớn lên giữa một không gian văn hóa sống động: cùng ông bà, cha mẹ thưởng thức một làn điệu dân ca cuối tuần, tận mắt quan sát nghệ nhân đúc gốm, dệt vải hay nếm thử phong vị ẩm thực ba miền. Một siêu đô thị nhờ đó có thêm chiều sâu từ những câu chuyện kết nối nhiều thế hệ.

Heritage Village đưa văn hóa, ẩm thực và nghề thủ công Việt Nam vào đời sống, để bản sắc trở thành một trải nghiệm gần gũi và đáng nhớ.

Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đánh dấu một chương mới đầy khát vọng phát triển. Tuy nhiên, phát triển hiện đại và bảo tồn di sản chưa bao giờ là hai hướng đi đối lập. Vinhomes Global Gate Hạ Long được kỳ vọng sẽ là minh chứng cho thấy một siêu đô thị đáng sống, đáng tự hào là nơi sự tiện nghi hiện đại tạo điều kiện để con người hiểu, yêu và có ý thức gìn giữ thiên nhiên di sản hơn.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vịnh Hạ Long không chỉ hiện diện trên đường chân trời. Di sản được đưa vào nhịp sống qua mặt nước, bến du thuyền, không gian văn hóa và những trải nghiệm nối dài từ ngày thường đến cuối tuần. Để rồi mai này, lời tự hào của mỗi cư dân khi nhắc về vùng đất này không phải là “tôi từng đến Hạ Long”, mà là niềm kiêu hãnh sâu thẳm: “Tôi được lớn lên và sống trọn vẹn mỗi ngày bên kỳ quan thiên nhiên thế giới”.