VPIM 2026 trước ngày khởi tranh: Bỏ túi bộ checklist 'vàng' cho các runner

(VTC News) -

Hoàn tất thủ tục từ trạm dừng chân VPIM Expo

Hành trình chinh phục VPIM 2026 bắt đầu tại VPIM Expo, diễn ra trong hai ngày 16 - 17/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Đây là nơi các runner hoàn tất thủ tục nhận bộ vật phẩm thi đấu (Race Kit), đồng thời giao lưu, kết nối với cộng đồng chạy bộ trước ngày tranh tài.

VPIM - giải chạy đậm chất Hà Nội nhất chính thức quay trở lại vào 18/10.

Thời gian phát Race Kit từ 13h00 - 18h00 ngày 16/10 và từ 9h00 - 17h00 ngày 17/10. Khi đến nhận Race Kit, vận động viên cần mang theo mã QR hoặc email xác nhận từ Ban tổ chức cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Tại bàn nhận, runner nên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trên BIB, cự ly đăng ký, chip đo thời gian (timing chip) và các vật phẩm đi kèm. Trường hợp nhờ người nhận thay, vận động viên cần hoàn thiện hồ sơ ủy quyền theo đúng quy định của Ban tổ chức.

Khu vực nhận Race Kit tại VPIM Expo, diễn ra trong hai ngày 16 - 17/10.

Cùng với việc nhận vật phẩm, khâu kiểm tra trang phục thi đấu cũng đóng vai trò then chốt. Năm nay, thương hiệu Coolmate tiếp tục đồng hành cùng VPIM trong vai trò Nhà tài trợ Kim cương và tài trợ trang phục chính thức.

Áo T-shirt dành cho cự ly 5km, 10km, 21km và áo singlet cho cự ly 42km đều sử dụng chất liệu polyester tái chế kết hợp công nghệ chống bám nước, siêu nhẹ, thoáng khí và thấm hút nhanh.

Trang phục thi đấu chính thức của VPBank Hanoi International Marathon 2026.

Bên cạnh trang phục do Ban tổ chức cung cấp, các vận động viên nên ưu tiên giày chạy và phụ kiện đã sử dụng ổn định trong quá trình tập luyện, tránh thử đồ mới ngay trước ngày thi đấu để hạn chế nguy cơ phồng rộp, khó chịu. Những vật dụng cá nhân như đồng hồ thể thao, điện thoại và dinh dưỡng mang theo cũng cần được kiểm tra, sạc đầy pin và sắp xếp gọn gàng từ tối hôm trước.

Nắm rõ cung đường, chủ động lịch trình di chuyển

Nghiên cứu sơ đồ đường chạy là bước chuẩn bị quan trọng giúp runner xây dựng chiến thuật phù hợp với thể trạng và mục tiêu cá nhân. Tại VPIM 2026, các cự ly có điểm về đích khác nhau: 42km và 21km kết thúc trên đường Trần Nhân Tông, đối diện Công viên Thống Nhất; trong khi 10km và 5km về đích trên đường Quang Trung.

Đặc biệt, cự ly Full Marathon 42km đưa vận động viên qua nhiều địa danh và công trình biểu tượng của Hà Nội như Hồ Gươm, Hồ Tây, Lăng Bác, Hoàng thành Thăng Long cùng những cây cầu Long Biên, Nhật Tân và Đông Trù.

Việc tìm hiểu trước các đoạn đường, nắm rõ những mốc thời gian giới hạn (Cut-off Time - COT) và vị trí các trạm hỗ trợ sẽ giúp runner chủ động phân bổ sức lực, tránh bị động trong quá trình thi đấu.

Trên toàn tuyến, Ban tổ chức bố trí hệ thống 27 trạm tiếp nước, dinh dưỡng và hỗ trợ y tế nhằm phục vụ các vận động viên. Runner nên nghiên cứu trước sơ đồ trạm để chủ động bổ sung nước, năng lượng và tiếp cận hỗ trợ khi cần thiết.

Cung đường cự ly 42km đưa runner trải nghiệm trọn vẹn các danh lam thắng cảnh của Thủ đô.

Để tránh cập rập trước giờ thi đấu, runner nên có mặt tại khu vực sự kiện trước giờ xuất phát khoảng 30 - 45 phút, tùy theo yêu cầu của từng cự ly và lịch trình cá nhân. Khoảng thời gian này giúp vận động viên hoàn tất việc gửi đồ, đi vệ sinh, kiểm tra trang phục và khởi động.

Dành khoảng 15 - 20 phút cho các bài khởi động sẽ giúp cơ thể dần thích nghi với cường độ vận động, sẵn sàng bước vào đường chạy.

Chiến thuật đường chạy và dinh dưỡng: Chìa khóa bứt phá sức bền

Dù tham gia cự ly ngắn hay dài, chiến thuật phân bổ sức hợp lý kết hợp với kế hoạch dinh dưỡng khoa học luôn là yếu tố then chốt giúp runner chạm tay vào tấm huy chương hoàn thành.

Về dinh dưỡng, vận động viên nên nạp năng lượng bằng bữa ăn nhẹ giàu carbohydrate dễ tiêu hóa trước giờ xuất phát từ 90 đến 120 phút. Trên đường chạy, hãy tận dụng tối đa hệ thống 27 trạm tiếp nước và dinh dưỡng được Ban tổ chức bố trí khoa học.

Việc tiếp nước theo từng ngụm nhỏ định kỳ và bổ sung gel năng lượng đúng thời điểm sẽ giúp duy trì trạng thái thể lực ổn định, ngăn ngừa nguy cơ kiệt sức hay chuột rút.

Đối với Full Marathon 42km, runner cần kiểm soát tốc độ ngay từ những kilomet đầu, tránh xuất phát quá nhanh theo tâm lý đám đông. Duy trì pace phù hợp trong giai đoạn đầu, giữ nhịp ổn định ở chặng giữa và chủ động bổ sung năng lượng trước khi cảm thấy kiệt sức là những nguyên tắc quan trọng để bảo toàn thể lực cho giai đoạn cuối.

Với cự ly Half Marathon 21km, việc kiểm soát cảm xúc trong những kilomet đầu là yếu tố quyết định để tránh bị cuốn theo tốc độ đám đông. Runner 10km có thể chủ động giữ nhịp những kilomet đầu trước khi tăng tốc theo thể trạng.

Còn ở cự ly 5km, đặc biệt là các runner lần đầu dự giải, duy trì nhịp hít thở ổn định và giữ tốc độ vừa sức sẽ giúp bạn vừa hoàn thành mục tiêu, vừa trọn vẹn tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội.

Nguyên tắc quan trọng nhất trên suốt đường chạy là luôn lắng nghe cơ thể, tuân thủ đúng chiến thuật cá nhân và không ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ lực lượng y tế khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.