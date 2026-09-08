Khoảng trời riêng nuôi dưỡng ký ức gia đình tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

(VTC News) -

UNESCO ghi danh Vịnh Hạ Long vào Danh mục Di sản Thế giới từ năm 1994. Quần thể đảo đá vôi nhấp nhô trên mặt biển ngọc bích đã xác lập một biểu tượng có sức nhận diện toàn cầu. Với du khách quốc tế, đó là điểm đến đáng ngưỡng mộ; nhưng với những chủ nhân lựa chọn an cư, giá trị của bối cảnh ấy nằm ở niềm tự hào được thuộc về một miền đất độc bản.

Thay vì chỉ chạm biển trong chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, Vinhomes Global Gate Hạ Long mang đến đặc quyền sống bên biển thật 365 ngày/năm.

Song lập 162m² mặt tiền 9m: Thiết kế “nhà cao cửa rộng” tôn vinh gia thế chủ nhân

Đáp ứng nhu cầu nâng cấp chất lượng sống của giới tinh hoa Quảng Ninh và cư dân Thủ đô tìm kiếm “Hà Nội mới bên vịnh di sản”, dòng biệt thự song lập 162m² tại Vinhomes Global Gate Hạ Long mang đến hình mẫu thiết kế hoàn hảo.

Trên khuôn viên đất 162m², căn biệt thự được thiết kế tối ưu công năng để mở ra diện tích sàn xây dựng lên tới 380m². Điểm nhấn kiến trúc đắt giá nằm ở tỷ lệ “nhà cao cửa rộng” với mặt tiền rộng thoáng 9m và chiều cao tầng 1 ấn tượng đạt 4,2m.

Không gian tầng trệt được giải phóng hoàn toàn, tạo nên khu vực tiếp khách và sinh hoạt chung khoáng đạt, đón trọn làn gió biển giàu ion âm và nguồn ánh sáng tự nhiên ngập tràn qua từng ô kính lớn. Đây chính là nơi hoàn hảo để gia chủ “phô diễn” gu thẩm mỹ tinh tế và khẳng định vị thế kín đáo của dòng họ.

Bên cạnh đó, điểm đắt giá đặc trưng của cấu trúc song lập là thiết kế khoảng lùi ba phía kết hợp cùng diện tích sân vườn riêng lên tới 70m². Giữa bối cảnh các đô thị ngày càng nén chặt, quyền được sở hữu một khu vườn riêng là xa xỉ phẩm đích thực.

Khoảng lửng sinh thái này mang lại đặc quyền tự do thiết lập đời sống ngoài trời đầy cảm hứng: một góc thưởng trà thảnh thơi dưới tán cây, một khoảng tiểu cảnh hoa tự tay chăm chút, hay không gian ấm cúng cho những bữa tiệc nướng BBQ cuối tuần bên người thân.

Sân vườn 70m² cùng khoảng lùi ba phía thoáng đãng tạo dư địa lý tưởng để gia chủ may đo cảnh quan sinh thái.

Khoảng trời riêng gắn kết tình thân của gia đình đa thế hệ

Quy mô 380m² sàn sử dụng mở ra biên độ tùy biến không gian không giới hạn, đáp ứng hoàn hảo nếp sống của một gia đình đa thế hệ. Từng tầng nhà được quy hoạch mạch lạc, từ phòng làm việc yên tĩnh, thư viện sách riêng tư đến các phòng ngủ master sang trọng.

Ngôi nhà đủ rộng rãi để ông bà an dưỡng tuổi già trong không gian tĩnh tại, con trẻ thỏa sức chạy nhảy, đồng thời luôn có sẵn không gian ấm cúng để đón con cháu phương xa trở về sum họp vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết.

Dòng sản phẩm song lập 162m² cũng chạm đúng kỳ vọng thực tế của cả hai nhóm khách hàng tinh hoa. Với cư dân Quảng Ninh, đây là bước chuyển mình bứt phá từ mô hình nhà phố liền kề chật hẹp lên chuẩn sống biệt thự compound an ninh đa lớp. Mọi công việc, quan hệ kinh doanh vẫn tiếp diễn thường nhật, nhưng sau giờ làm việc là một hành trình trở về thư thái chuẩn resort 5 sao.

Trong khi với các gia đình Hà Nội, ngôi biệt thự sẽ là “second home” lý tưởng. Khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh hoàn thành vào cuối 2028, thời gian di chuyển từ Thủ đô chỉ còn khoảng 23 phút. Khoảng cách địa lý bị xóa nhòa, cho phép cả gia đình gác lại ồn ào phố thị để trở về với biển trời di sản vào cuối ngày làm việc hoặc bất kỳ cuối tuần nào mà không cần chuẩn bị lịch trình.

Thiết kế mở sang trọng của song lập Vinhomes Global Gate Hạ Long mở rộng không gian đón tiếp người thân và tận hưởng những bữa tiệc sum vầy tại gia.

Sau tất cả, một ngôi nhà đáng khao khát luôn gắn liền với những điều chủ nhân muốn dành trọn thời gian trong tương lai. Đó là niềm hạnh phúc được nhìn con trẻ lớn khôn, cùng bạn đời ngắm bình minh trên vịnh và an tâm tích lũy một di sản truyền đời.

Trên quỹ đất ven vịnh di sản ngày càng hữu hạn, biệt thự song lập 162m² tại Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ là nơi an cư đẳng cấp, mà còn là báu vật truyền đời gia tăng giá trị bền bỉ theo thời gian.