Sư đệ Lý Tiểu Long được Diệp Vấn đích thân dạy võ, sang Mỹ huấn luyện đặc nhiệm

(VTC News) -

Lương Thiệu Hùng (sinh ngày 11/6/1942), nguyên quán tại làng Trùng Khẩu, Nam Lãng, Trung Sơn, Quảng Đông, là võ sư người Hồng Kông (Trung Quốc). Ông là người sáng lập hệ thống Thực Chiến Vịnh Xuân (Applied Wing Chun). Lương Thiệu Hùng chính là sư đệ của Lý Tiểu Long. Ông ít hơn Lý Tiểu Long 2 tuổi và cũng gia nhập môn phái Vịnh Xuân sau Lý.

Đệ tử dạy một kèm một của Diệp Vấn

Năm 1955, Lương Thiệu Hùng được Lý Tiểu Long tiến cử bái Diệp Vấn làm thầy. Đến năm 1958, ông trở thành đệ tử dạy một kèm một đầu tiên của Diệp Vấn, theo học hệ thống Vịnh Xuân Quyền trong khoảng 4-5 năm. Thân phân đệ tử một kèm một này của Lương Thiệu Hùng đặc biệt hơn cả các đệ tử bình thường và đệ tử nhập thất. Trong khi các đệ tử bình thường do lớp quá đông, có thể được các sư huynh thay sư phụ chỉ dạy, như bản thân Lý Tiểu Long, còn đệ tử nhập thất thì thiên về danh phận kế thừa môn phái.

Lương Thiệu Hùng hồi trẻ

Lương Thiệu Hùng bắt đầu học võ từ năm 7 tuổi. Trước khi tiếp xúc với Vịnh Xuân, ông cũng từng theo học một số môn phái võ thuật khác. Năm 13 tuổi, người bạn thân của ông là Lý Tiểu Long nói rằng mình mới học được một bộ quyền pháp mới và muốn giao thủ thử sức với ông. Đó là lần đầu tiên Lương Thiệu Hùng được chứng kiến một bộ quyền pháp ngắn gọn, đòn thế phát ra lại cực nhanh đến như vậy, và cũng là lần đầu tiên ông nghe đến hai chữ “Vịnh Xuân”. Sau đó, Lý Tiểu Long đã tiến cử ông đến gặp tông sư Diệp Vấn.

Khi gặp Diệp Vấn, ngài bảo Lương Thiệu Hùng đánh thử một bài quyền cho ngài xem. Đánh xong, Diệp Vấn nói: “Ngày mai mang tiền đến đây là có thể bắt đầu học”. Lương Thiệu Hùng liền móc ngay tiền trong túi ra: “Bây giờ con bắt đầu học luôn”. Cứ như thế, ông đã kết duyên không dời với Vịnh Xuân Quyền. Nhờ được Diệp Vấn đích thân chỉ dạy, Lương Thiệu Hùng không những tiếp thu được mà còn hệ thống hóa việc học tập những tinh hoa cốt lõi nhất của Vịnh Xuân.

Lương Thiệu Hùng từng sang Mỹ dạy võ

Năm 1974, Lương Thiệu Hùng sang Mỹ và mở võ đường tại New York. Theo Baidu, ông thành lập võ đường tại số 3 phố Great Jones. Trong thời gian đầu, Lương Thiệu Hùng thường xuyên nhận các lời thách đấu giao lưu từ các chủ võ đường môn phái khác (Karate, Taekwondo, Quyền Anh, Muay Thai, Kung Fu). Đối với Lương Thiệu Hùng, đây là cơ hội thực chứng để hoàn thiện hệ thống Vịnh Xuân ứng chiến với các phái khác. Các trận giao thủ đều diễn ra đóng cửa và theo ghi chép, ông chưa từng nếm thất bại.

Các học trò của ông đã giành chiến thắng toàn bộ các hạng cân tham gia tại Giải vô địch Tự do Đối kháng Toàn diện New York năm 1975. Từ năm 1976, ông bắt đầu huấn luyện kỹ năng cận chiến cho Lực lượng Hải quân Đặc nhiệm Mỹ (U.S. Navy SEALs - Đội 2 và Đội 4), Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các cơ quan cảnh sát đặc nhiệm, hợp tác liên tục trong suốt hơn 20 năm.

Năm 2002, Lương Thiệu Hùng trở về nước cùng Diệp Chuẩn và các đồng môn tiếp tục quảng bá Vịnh Xuân Quyền, sau đó mở võ đường tại Châu Hải. Năm 2009, ông đảm nhận vai trò cố vấn Vịnh Xuân Quyền cho bộ phim Nhất Đại Tông Sư và trực tiếp huấn luyện cho nam diễn viên Lương Triều Vỹ. Tháng 9/2024, ông làm chỉ đạo thiết kế hành động cho bộ phim Môn Tiền Bảo Địa.

Người sáng lập “Thực Chiến Vịnh Xuân”

Tháng 6/2024, Lương Thiệu Hùng lần đầu tiên tổ chức lễ thu nhận đệ tử tại quê nhà (làng Trùng Khẩu, Trung Sơn), nhận võ sinh người Thụy Sĩ Christopher làm nhập thất đệ tử. Năm 2025, ông nhận giải thưởng “Đại sứ Truyền thừa Văn hóa”. Tháng 7/2025, ông mở lớp tập huấn cộng đồng “Thực Chiến Vịnh Xuân” tại quê nhà Trung Sơn.

Lương Thiệu Hùng được các đệ tử tôn vinh là người sáng lập môn phái “Thực Chiến Vịnh Xuân”. Phương pháp huấn luyện độc đáo của ông giúp học trò nắm vững kỹ năng chiến đấu thực tế để áp đảo và giành chiến thắng trong các tình huống va chạm thực sự.

Lương Thiệu Hùng đã ngoài 80 tuổi

Trong võ đường của Lương Thiệu Hùng có treo một bức thư pháp ghi sáu chữ “Tự vệ - Tự tin - Tự tôn”. Đây chính là chân lý cuộc sống mà Vịnh Xuân đã dạy cho ông, cũng là niềm tin mà ông muốn truyền tải nhất đến các thế hệ đệ tử.

Trong mắt Lương Thiệu Hùng, võ thuật chính là triết lý “không để người khác đánh trúng mình”. Với ông, nhiều triết lý ẩn chứa trong Vịnh Xuân không chỉ thể hiện qua từng chiêu từng thế, mà còn tương thông sâu sắc với tính cách kiên cường, nội tiễn và “lấy nhu khắc cương”. Đây không chỉ là trí tuệ của võ thuật cổ truyền mà còn là một thái độ sống chảy trong huyết mạch văn hóa.

Lương Thiệu Hùng chưa bao giờ coi việc mở võ đường dạy học là một nghề kinh doanh. “Muốn học Vịnh Xuân với tôi chỉ có duy nhất một điều kiện: Mỗi tuần ít nhất phải đến tập 3 buổi”, ông cho biết. Học Vịnh Xuân cần có thời gian lắng đọng. Lương Thiệu Hùng hy vọng học trò của mình có thể lắng lòng lại, dành đủ thời gian nghiên cứu để thực sự ngộ ra nguyên lý bên trong: “Một tuần không đến được 3 buổi thì đưa tiền tôi cũng không nhận”.

Lương Thiệu Hùng dạy võ cho nhiều học trò người nước ngoài

“Điều cần học nhất trong võ thuật chính là ‘Tâm pháp”, Lương Thiệu Hùng chia sẻ. Ông cho rằng tâm pháp là thứ không thể sờ thấy, không thể nói ra và cũng không thể nhìn thấy, không thể chỉ dựa vào sự truyền dạy của sư phụ mà phải tự mình liên tục tìm tòi, lặp đi lặp lại việc thực hành và dùng tâm để cảm nhận. Đúng như ông từng nói: “Võ thuật là từ thực tiễn mà ra.”