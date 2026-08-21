Vượt vạn dặm sang Trung Quốc học võ Thiếu Lâm hơn 30 năm vì mê Lý Tiểu Long

(VTC News) -

Tháng 7 năm nay, hơn 40 học viên võ thuật Hy Lạp cùng người thầy của mình đã vượt hàng vạn dặm để tới Lạc Dương (Trung Quốc). Người dẫn dắt họ là Kostas Mathiopoulos, vị sư phụ mà 30 năm trước, khi lần đầu đặt chân lên mảnh đất này, chỉ biết vỏn vẹn ba chữ tiếng Hán: “Thiếu Lâm Tự”.

Chuyến taxi 800km và vị sư phụ ở Lạc Dương

Mối duyên giữa Kostas và võ thuật Trung Hoa bắt đầu từ những năm 1990 tại Hy Lạp. “Tôi từ nhỏ đã rất thích võ thuật, chủ yếu là qua các bộ phim của Lý Tiểu Long, Thành Long và Lý Liên Kiệt”, Kostas nhớ lại. Bộ phim thực sự làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời ông là Thiếu Lâm Tự do Lý Liên Kiệt đóng chính: “Xem xong bộ phim đó, tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải sang Trung Quốc học võ”.

Thời điểm đó, Kostas theo học một huấn luyện viên bản địa tại Hy Lạp. Tuy nhiên, ông nhanh chóng nhận ra sự bất cập: “Huấn luyện viên thực chất chỉ dạy một môn hỗn hợp gồm Karate và các môn khác. Trong khi điều tôi muốn học là võ thuật Thiếu Lâm chân chính”.

Kostas Mathiopoulos mê võ thuật từ khi còn trẻ

Năm 1996, ở tuổi 22, Kostas một mình mang theo giấc mơ võ thuật bay sang Trung Quốc. Lần đầu tiên ấy giống như một chuyến du lịch vì ông “chưa thực sự học được bao nhiêu võ thuật”. Vài ngày trước khi về nước, nhờ duyên cớ cờ đến, ông gặp được sư phụ Lưu An Dân tại một trường võ thuật ở Yển Sư, Lạc Dương.

Khoảnh khắc ấy khắc sâu vào tâm trí ông suốt đời: “Sư phụ Lưu thấy một học viên nước ngoài như tôi tìm đến tận cửa học võ, phản ứng đầu tiên của thầy là nhiệt tình sắp xếp chỗ ở và dọn cơm nóng cho tôi ăn, chứ không hề đòi hỏi tiền bạc. Điều đó khiến tôi rất cảm động và vô cùng kính trọng nhân cách của thầy”.

Kostas sang Trung Quốc học võ thuật

Sang năm 1997, Kostas quay trở lại Trung Quốc với quyết tâm bái sư Lưu An Dân. Để tránh chuyến tàu hỏa kéo dài 16 tiếng mệt mỏi, ông đưa ra một quyết định táo bạo: Bắt taxi ngay từ sân bay Bắc Kinh về Lạc Dương, quãng đường dài khoảng 800km.

“Tôi đã ngốc nghếch bắt taxi vì nghĩ Lạc Dương ở rất gần, hoàn toàn không biết nó xa và đắt đỏ đến nhường nào”, Kostas chia sẻ.

Không biết tiếng Trung, Kostas đứng bên đường vẫy tay điên cuồng và gào lớn: “Thiếu Lâm Tự! Thiếu Lâm Tự!”. May mắn thay, người tài xế nhận chuyến cũng từng học võ, hiểu được ý ông qua cử chỉ và đưa ông vượt hàng trăm cây số về tận trường võ của sư phụ Lưu An Dân khi trời đã sẩm tối.

Kostas học võ từ sư phụ Lưu An Dân

Mối nhân duyên đặc biệt ấy đã gắn kết Kostas với vùng đất này: “Lạc Dương đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Sư phụ Lưu An Dân trong lòng tôi giống như một người cha. Đó cũng là lý do cốt lõi khiến tôi luôn kiên trì vượt ngàn dặm xa xôi để quay trở lại Lạc Dương hết lần này đến lần khác”.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ và cái nóng mùa hè

Trong mắt vị sư phụ nay đã ngoài 80 tuổi Lưu An Dân, người học trò Hy Lạp năm xưa là “một người có hằng tâm, có chí khí. Những gì dạy cho nó, nó đều kiên trì luyện tập từng chút một”.

Mùa hè ở Lạc Dương oi nồng và khắc nghiệt. Để tiếp thu được tinh hoa võ học, Kostas miệt mài trên sân tập từ sáng đến tối. Ông kể lại: “Quần áo lúc nào cũng ướt đẫm, cả người kiệt sức. Nhiều lần vì quá nóng, tôi tháo giày ra, tất thậm chí có thể vắt ra nước mồ hôi”.

Sư phụ Lưu An Dân thường lấy tấm gương của Kostas để khích lệ các học viên trong trường: “Các con xem, dù tuổi tác nó lớn hơn các con, người đẫm mồ hôi, lại được ‘nâng niu chiều chuộng’ ở châu Âu, nhưng ngay cả như vậy nó cũng không ngừng lại một phút nào!”.

Những hình ảnh mới nhất về Kostas và sư phụ Lưu An Dân

Bên cạnh cái nóng, rào cản ngôn ngữ là thử thách cực lớn. “Mới đầu tôi hoàn toàn không hiểu tiếng Trung, cũng không hiểu sư phụ nói gì với mình, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào cử chỉ tay”, Kostas kể lại. Từng thế võ, từng cử động đều được sư phụ Lưu uốn nắn trực tiếp, vừa làm mẫu vừa hô: “Quyền!”, “Chưởng!”.

Sự kiên trì năm này qua năm khác đã đơm hoa kết trái. Năm 2000, Kostas chính thức thành lập trường võ thuật đầu tiên của mình tại thành phố Heraklion, Hy Lạp.

Suốt 30 năm qua, Kostas đã bay sang Trung Quốc hơn 20 lần để trau dồi võ nghệ. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó đã mang lại những thành tựu rực rỡ. Năm 2010, ông tham gia công tác tại Liên đoàn Wushu Hy Lạp. Các học trò của ông đã giành hơn 1.000 huy chương tại các giải đấu nội địa, cùng nhiều ngôi vị cao tại giải vô địch châu Âu và khu vực Balkan.

Kostas dẫn học trò từ Hy Lạp tới Lạc Dương để bái tổ

Năm 2023, tại Giải vô địch Võ thuật Truyền thống Thế giới lần thứ 9 ở Nga Mi Sơn, học trò của ông xuất sắc giành chức vô địch Thế giới. Đến năm 2025, Kostas được bổ nhiệm làm Tổng huấn luyện viên Đội tuyển wushu quốc gia Hy Lạp, dẫn dắt đội tuyển đoạt HCB đồng đội thế giới.

Tính đến nay, trường võ của Kostas đã đào tạo hơn 2.500 học viên. Bản thân ông trở thành HLV wushu cấp A được chính phủ Hy Lạp công nhận, đạt wushu Thất đẳng. Kostas thừa nhận: “Võ thuật Trung Hoa là một lối sống, là sự thử thách, tu luyện và vượt lên chính mình mỗi ngày”.

Từ năm 2012, Kostas bắt đầu đưa các đệ tử Hy Lạp quay về Lạc Dương bái tổ. “Ban đầu mỗi lần chỉ dẫn theo 1-2 học viên. Năm ngoái chúng tôi đi 25 người và năm 2026 này là 40 người. Tôi hy vọng trong tương lai con số này sẽ tăng lên mỗi năm, để mọi người biết đến ‘thánh địa’ học võ của tôi, cũng như biết đến thành phố Lạc Dương vĩ đại này”, Kostas thổ lộ.

Kostas gặp gỡ diễn viên võ thuật Trung Quốc, Ngô Kinh

Kostas khẳng định: “Tâm nguyện lớn nhất của tôi là truyền ngọn lửa võ thuật Trung Hoa cho thế hệ trẻ Hy Lạp, thắt chặt hơn nữa sự giao lưu văn hóa giữa Hy Lạp và Trung Quốc, giữa Athens và Lạc Dương. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng việc giữ vững mối liên kết văn hóa này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Trong lòng tôi, Lạc Dương là một trong những thành phố đẹp nhất Trung Quốc”.

“Tôi có thể làm tốt hơn nữa công việc này, đưa thêm nhiều học viên đến đây, giúp nhiều người hơn ở Hy Lạp nói riêng và toàn châu Âu nói chung hiểu về võ thuật Trung Hoa và cổ đô Lạc Dương. Tôi sẽ cống hiến hết sức mình suốt đời để làm điều đó tốt nhất”, Kostas tuyên bố.