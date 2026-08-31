Đạo diễn Trung Quốc luyện võ Lý Tiểu Long, tung 21 cú đấm siêu tốc trong 3 giây

(VTC News) -

Trần Thiên Tinh (sinh năm 1976) quê ở Lô Châu, Tứ Xuyên. Theo Baidu, ông là Hiệu trưởng Học viện Nghệ thuật Điện ảnh Thiên Tinh Lô Châu (Tứ Xuyên) và Chủ tịch Công ty Văn hóa Điện ảnh Thiên Tinh Huynh Đệ Bắc Kinh.

Chàng trai nhà nghèo mê Lý Tiểu Long

Trần Thiên Tinh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Lô Châu. Năm 1995, sau khi xem phim “Tinh Võ Môn”, ông bị cuốn hút bởi võ thuật của Lý Tiểu Long và bắt đầu hành trình theo đuổi thần tượng. Năm 1997, ông bái sư Lương Đình (sư huynh đệ của Lý Tiểu Long) để học Vịnh Xuân Quyền. Sau đó, ông thành lập “Trụ sở Đặc huấn Võ thuật Lý Tiểu Long” và làm MC chương trình “Mỗi tuần một chiêu” trên Đài Truyền hình Lô Châu để dạy Tiệt Quyền Đạo.

Trần Thiên Tinh là người hâm mộ của Lý Tiểu Long

Trần Thiên Tinh bắt đầu sự nghiệp điện ảnh năm 2000 với vai trò diễn viên đóng thế trong phim truyền hình “Hiệp khách hành”. Năm 2001, ông đạo diễn và đóng chính phim điện ảnh đầu tay” Kiêu tử võ thuật”, sau đó tiếp tục tham gia sản xuất, diễn xuất trong nhiều tác phẩm như “Anh hùng vô giới”, “Cực độ sợ hãi” và “Lý Tiểu Long ngoại truyện”.

Giai đoạn 2010-2013, Trần Thiên Tinh gây chú ý với dòng phim võ thuật thực chiến qua các bộ phim như “Tiệt Quyền Đạo”, “Côn nhị khúc” và “Chiến cơ võ thuật”, đồng thời nhận nhiều giải thưởng quốc tế tại Đức, Mỹ và Hàn Quốc. Từ 2014 đến 2018, ông mở rộng sang điện ảnh nghệ thuật và hợp tác quốc tế.

Trần Thiên Tinh biểu diễn võ thuật trong sự kiện ra mắt phim “Côn nhị khúc” năm 2012

Trong suốt khoảng thời gian nói trên, Trần Thiên Tinh vẫn luôn tập luyện võ nghệ. Trong sự kiện ra mắt bộ phim “Côn nhị khúc” của mình vào năm 2012, Trần Thiên Tinh khẳng định tôn sùng võ thuật thực tế, kiên quyết từ bỏ kỹ xảo. Tại sự kiện, ông đã phô diễn các tuyệt kỹ đỉnh cao như côn nhị khúc, thốn quyền, và đặc biệt là đấm liên hoàn 21 cú chỉ trong 3 giây nhanh như chớp, khiến toàn bộ khán giả có mặt tại hội trường phải trầm trồ thán phục.

Trần Thiên Tinh biết Tiệt Quyền Đạo và múa côn như Lý Tiểu Long

Tờ Sohu kể lại: “Tại buổi gặp gỡ truyền thông của bộ phim võ thuật chân thực Côn Nhị Khúc, Trần Thiên Tinh biểu diễn côn nhị khúc, thốn quyền, quyền nhanh... Côn nhị khúc được Trần Thiên Tinh múa mạnh mẽ, tạo tiếng gió, khiến nữ diễn viên chính và các khách mời đứng bên cạnh phải né sang một bên”.

“Khi biểu diễn thốn quyền, Trần Thiên Tinh gần như áp sát tấm ván rồi phát lực, dễ dàng đánh vỡ tấm ván dày vài cm. Nhưng gây kinh ngạc nhất vẫn là tốc độ ra đòn: trong khoảng 3 giây, nhanh đến mức chỉ như một cái chớp mắt, Trần Thiên Tinh dùng hai tay liên tiếp tung ra 21 cú đấm”, tờ Sohu viết.

Côn nhị khúc là biểu tượng tinh thần

Trong sự kiện nói trên, Trần Thiên Tinh tiết lộ ông đã trải qua chặng đường gian khổ để theo đuổi đam mê võ thuật và điện ảnh. Dù vậy, vị đạo diễn này có thu hoạch to lớn, giúp cuộc sống trở nên giá trị hơn. Trần Thiên Tinh mày mò luyện tập võ thuật qua phim ảnh và sách báo, rồi bái sư Lương Đình (sư huynh đệ của Lý Tiểu Long) để học Vịnh Xuân Quyền. Để làm chủ võ đạo Tiệt Quyền Đạo, ông đã tìm gặp nhiều cao thủ võ thuật và bạn thân thời còn sống của Lý Tiểu Long nhằm thấu hiểu bản chất võ thuật cũng như tinh thần của huyền thoại này.

Trần Thiên Tinh biểu diễn võ thuật trên thảm đỏ

Tính đến nay, ông đã luyện võ được 25 năm. Ông tự bỏ vốn đầu tư và sản xuất 9 bộ phim điện ảnh như “Tiệt Quyền Đạo”, “Côn nhị khúc”, “Anh hùng vô giới”... Các tác phẩm lần lượt lên sóng và công chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Trần Thiên Tinh tin rằng chính niềm đam mê võ thuật từ bé đã chắp cánh cho giấc mơ điện ảnh của mình hôm nay.

Trần Thiên Tinh chia sẻ ông tập luyện quanh năm không ngừng nghỉ. Ông sở hữu một phòng tập riêng rộng 400m² với đầy đủ các loại binh khí võ thuật. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, ông đều dành 1 tiếng để luyện tập; nếu không quá bận, ông sẽ tập nhiều giờ liền. Ngay cả khi đi công tác xa, ông vẫn duy trì thói quen tập các bài quyền cơ bản trong phòng khách sạn để giữ vững phong độ và công lực.

Trần Thiên Tinh cũng nhận định phim võ thuật của Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt từng làm mưa làm gió toàn cầu. Về kỹ xảo, điện ảnh Mỹ làm tốt hơn điện ảnh Trung Quốc, nên việc kiên trì theo đuổi con đường võ thuật thực chiến mới là lối thoát cho phim võ thuật Trung Quốc. Chính vì vậy, ông luôn kiên trì luyện võ và dùng võ thuật thật để làm phim.

Trần Thiên Tinh chăm chỉ tập luyện võ thuật

Trang Sohu viết: “Nói một cách khách quan, ngoại hình và diễn xuất của Trần Thiên Tinh thuộc mức trung bình, nhưng nếu xét về trình độ võ thuật thì hoàn toàn là thực lực chân truyền chứ không phải hư danh”.

“Trong võ thuật luyện tập cũng như hình tượng trên màn ảnh, Trần Thiên Tinh có rất nhiều nét tương đồng với Lý Tiểu Long. Dù rất liều lĩnh khi đóng phim võ thuật, các cảnh đánh nhau anh luôn thực chiến và thường xuyên bị thương”, tờ Sohu viết tiếp.

Trần Thiên Tinh còn tiết lộ một bí mật. Năm 2006, ông đã chuẩn bị thực hiện một bộ phim lấy côn nhị khúc làm chủ đề. Khi đó, trong một dịp tình cờ, ông có được một chiếc côn nhị khúc từng được Lý Tiểu Long sử dụng và vô cùng trân trọng nó. Từ đó, Trần Thiên Tinh quyết tâm thực hiện bộ phim “Côn Nhị Khúc”. Trần Thiên Tinh nói: “Côn nhị khúc đối với tôi là một biểu tượng tinh thần. Khi gặp khó khăn, tôi lấy nó ra múa vài đường; vừa múa vừa nghĩ, nếu là Lý Tiểu Long thì ông ấy sẽ làm thế nào? Nghĩ đến điều đó, tâm trạng tôi sẽ dần tốt lên”.