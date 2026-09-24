'Mối tình câm' của mỹ nhân duy nhất hôn Lý Tiểu Long trên màn ảnh

(VTC News) -

Tong số những bóng hồng đi qua cuộc đời Lý Tiểu Long, có một người phụ nữ từng gắn bó với huyền thoại võ thuật này trên cả màn ảnh cũng như đời thường, đó chính là Miêu Khả Tú. Ôm nỗi đau về tình yêu lặng thầm với Lý Tiểu Long, nữ diễn viên nãy vẫn sống cô đơn suốt hơn 5 thập kỷ qua.

“Người tình màn ảnh” của Lý Tiểu Long

Sinh năm 1952, Miêu Khả Tú bắt đầu dóng phim từ năm 19 tuổi. Thập niên 1970, bà là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ với thể loại võ thuật, cổ trang, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Thiên tằm biến, Long quyền, Tân tinh võ môn…

Là đồng hương cùng lập nghiệp trên đất khách, Miêu Khả Tú và Lý Tiểu Long gắn bó với nhau hơn so với những đồng nghiệp khác. Bà là mỹ nhân có cơ hội đóng cặp với Lý Tiểu Long nhiều nhất trên màn ảnh với ba tác phẩm gồm Đường Sơn đại huynh, Tinh võ môn và Mãnh long quá giang.

Lý Tiểu Long - Miêu Khả Tú từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Ít ai biết trong sự nghiệp của mình, Lý Tiểu Long chỉ hôn một lần trên màn ảnh và nụ hôn đó là dành cho Miêu Khả Tú. Không chỉ ăn ý trên phim, Miêu Khả Tú và Lý Tiểu Long còn có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Họ cũng thường xuyên sánh đôi trong nhiều sự kiện giải trí.

Chính vì thế mà có tin đồn “phim giả tình thật” của Lý Tiểu Long và Miêu Khả Tú. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, nữ diễn viên chưa từng lên tiếng giải thích. Ngôi sao võ thuật khi đó đã lập gia đình.

Nhan sắc xinh đẹp của Miêu Khả Tú thời trẻ.

Tháng 7/1973, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời. Đây là cú sốc rất lớn với Miêu Khả Tú. Nữ diễn viên kể lại, bà đã như mất đi một nửa linh hồn, nhiều đêm liền mơ thấy Lý Tiểu Long.

Sau cái chết của Lý Tiểu Long, Miêu Khả Tú cũng nhận nhiều vai chính nhưng đều không thành công. Năm 1980, bà quyết định từ giã sự nghiệp diễn xuất.

Tuổi già cô đơn nơi xứ người

Sau khi giải nghệ, Miêu Khả Tú sang Canada định cư. Nhiều năm qua, bà làm MC cho một số chương trình radio của người Hoa.

Trong lần hiếm hoi về nước khi đã ở tuổi xế chiều, Miêu Khả Tú mới thú nhận từng có quan hệ vụng trộm với huyền thoại võ thuật.

“Khi ông ấy qua đời, trong lòng tôi rất day dứt. Bao nhiêu năm trôi qua, Lý Tiểu Long vẫn luôn sống trong tâm tưởng của tôi. Tôi không phủ nhận. Ngày ấy, khi tôi làm chuyện đó đã hiểu không thể thoát được ngày hôm nay”, bà từng chia sẻ.

Miêu Khả Tú (trái) chọn sống kín tiếng.

Ở tuổi 74, Miêu Khả Tú vẫn sống độc thân và chưa hề trải qua cuộc hôn nhân nào. Miêu Khả Tú cho biết bạn bè của thường hỏi có phải bà không kết hôn vì Lý Tiểu Long hay không. Những lúc gặp câu hỏi như vậy, bà chỉ cười và im lặng.

Bà tiết lộ những lúc rảnh rỗi vẫn thường bay đến Seattle (Mỹ) tìm đến bên mộ Lý Tiểu Long thăm lại cố nhân. Mỗi khi nhắc tới sự chăm sóc ân cần của tài tử họ Lý dành cho mình trong quá khứ, Miêu Khả Tú đều buông tiếng thở dài rất nhẹ.

Sống kín tiếng ở xứ người, song Miêu Khả Tú thỉnh thoảng về Hong Kong (Trung Quốc) tham gia đóng phim với vai trò diễn khách mời trong một số dự án điện ảnh.