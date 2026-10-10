Dùng đòn cấm khiến trọng tài tử vong trên khán đài, đô vật vẫn được trả tự do

(VTC News) -

Theo tờ Marca, trọng tài đấu vật Gerardo German Pineda đã tử vong sau khi bị đô vật với biệt danh “Hijo de Fishman” (Con trai người cá) thực hiện một đòn đánh nguy hiểm trong sự kiện tổ chức tại Mineral de la Reforma, bang Hidalgo.

Trong trận đấu, Hijo de Fishman sử dụng đòn “martinete”. Đây là kỹ thuật trong đó đô vật giữ đối phương ở tư thế gần như thẳng đứng, trước khi khiến người này lao đầu xuống sàn đấu. Do tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng ở vùng cột sống cổ, đòn đánh này đã bị nhiều ủy ban quản lý đấu vật biểu diễn trên thế giới cấm sử dụng.

Sau khi trúng đòn, Pineda nằm bất động trên sàn đấu trong nhiều phút. Nhân viên y tế sau đó được gọi vào võ đài để hỗ trợ. Tuy nhiên, theo thông tin từ tờ El Financiero, vị trọng tài đã không còn dấu hiệu của sự sống khi lực lượng y tế tiếp cận.

Sau khi cái chết của trọng tài 75 tuổi được xác nhận, nhà chức trách Mexico bắt giữ Hijo de Fishman để phục vụ điều tra, đồng thời cáo buộc anh tội ngộ sát. Sau khi đạt được thỏa thuận bồi thường với gia đình nạn nhân, Hijo đã được trả tự do.

Hijo de Fishman (trái) sử dụng đòn “martinete” khiến trọng tài Gerardo German Pineda tử vong.

Trong đoạn video được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của đơn vị tổ chức đấu vật El Patron Espectaculos Lucha Libre, Hijo de Fishman xuất hiện với chiếc mặt nạ đặc trưng, bên cạnh đội ngũ luật sư của mình.

Một trong những đại diện pháp lý của đô vật giải thích rằng sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, Hijo de Fishman sẽ không bị đưa vào quá trình tố tụng hình sự.

“Liên quan đến những sự việc đáng tiếc này, các bên đã thống nhất không tiếp tục tiến hành các thủ tục tố tụng. Vụ việc đã được giải quyết và hôm nay chúng tôi đã giúp thân chủ được trả tự do”, luật sư của đô vật tuyên bố.

Hiện tại, Hijo de Fishman chưa đưa ra thêm bất kỳ phát biểu nào. Tuy nhiên, đơn vị quảng bá và tổ chức các trận đấu của anh cho biết sẽ sớm tổ chức một cuộc họp báo nhằm làm rõ vụ việc, đồng thời ngăn chặn những đồn đoán không có căn cứ.

Vụ việc gây chấn động giới đấu vật Mexico bởi nạn nhân là gương mặt kỳ cựu, có hơn 30 năm gắn bó với môn thể thao này. Đáng chú ý, trước khi trở thành trọng tài, Pineda từng là một đô vật nổi tiếng.

Trọng tài Gerardo German Pineda (trái) là gương mặt kỳ cựu, có hơn 30 năm gắn bó với môn đấu vật. (Ảnh: PORESTO)

Gerardo German Pineda bắt đầu sự nghiệp đấu vật cách đây khoảng 30 năm, chịu ảnh hưởng lớn từ người anh trai có nghệ danh “El Buho Negro I”. Để tiếp nối truyền thống gia đình, ông lựa chọn biệt danh “El Buho Negro II” khi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp.