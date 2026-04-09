Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang thẩm định MV gây tranh cãi của Jun Phạm

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 9/4, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về việc MV Truth or Dare của Jun Phạm có nhiều hình ảnh được cho là "gợi ẩn ý tình dục", đồng thời không dán nhãn phân loại độ tuổi, gây tranh luận thời gian qua.

"Chúng tôi đã nắm bắt được sự việc và đang trong quá trình thẩm định, đánh giá, lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, các cơ quan chức năng và chuyên gia. Sở sẽ sớm có kết luận chính thức và thông tin đến báo giới", đạị diện Sở cho biết.

MV mới của Jun Phạm nhận tranh cãi vì chứa nhiều yếu tố gợi cảm.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho rằng các MV ca nhạc phát hành trên không gian mạng hiện chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau, từ quy định về nghệ thuật biểu diễn đến an ninh mạng và sở hữu trí tuệ.

Việc phân loại độ tuổi cho sản phẩm âm nhạc phát hành trên các nền tảng số chưa có quy định dán nhãn phân loại độ tuổi.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản số 3566/SVHTT-NT về việc đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Trước đó tối 28/3, ca sĩ Jun Phạm phát hành MV có tên Truth or Dare. Bài hát được chấp bút bởi chính nam ca sĩ và do Monotape sản xuất. MV được Jun Phạm đầu tư về mặt hình ảnh và do Kiên Ứng thực hiện. Sản phẩm cho thấy màu sắc mới, trẻ trung hơn của nam ca sĩ.

Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, sản phẩm gây tranh luận. Một số khán giả lo ngại sản phẩm có thể không phù hợp với người xem trẻ tuổi, đặc biệt khi không có cảnh báo độ tuổi. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đây là bước thử nghiệm mới của Jun Phạm trong việc xây dựng hình ảnh trưởng thành, mang tính nghệ thuật và cá tính hơn.

Trước những tranh cãi, đạo diễn Kiên Ứng thừa nhận MV có yếu tố gợi cảm nhưng nhấn mạnh đây là cách thể hiện mang tính ẩn dụ, không nhằm mô tả trực diện.

Về phía Jun Phạm, ca sĩ nói muốn thử nghiệm hình ảnh mới. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là ca sĩ. Tôi là nghệ sĩ làm diễn viên, viết và kể chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, tôi xem âm nhạc như một dạng 'vai diễn'. Là một 'diễn viên', tôi thích được hoá thân vào nhiều nhân vật và thế giới khác nhau", anh nói.