Smart City Asia 2026: Đưa AI và dữ liệu số vào bài toán thực tế của đô thị

(VTC News) -

Sáng 8/10/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (VEC, Hà Nội), Diễn đàn Việt Nam NEXT và Triển lãm Đô thị thông minh châu Á (Smart City Asia 2026) khai mạc, mở màn cho chuỗi sự kiện công nghệ và chuyển đổi số quy mô lớn.

Sự kiện do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI) phối hợp cùng Công ty Exporum Hàn Quốc và Cục Chuyển đổi số Quốc gia tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng UBND TP Hà Nội.

Triển lãm quy tụ hơn 200 đơn vị công nghệ đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo cầu nối xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ và hợp tác song phương.

Toàn cảnh lễ khai mạc sự kiện sáng 8/10 tại VEC. (Ảnh: Đình Sơn)

Bước chuyển sang kỷ nguyên “Smart Agent City”

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH&CN) - nhấn mạnh, năm 2026 là thời điểm bản lề khi Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu; Luật Chuyển đổi số cùng Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030 đã được ban hành, Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo cũng đã được phê duyệt.

Nhiệm vụ trọng tâm của Bộ KH&CN hiện nay là chuyển hóa chủ trương thành giá trị thực tiễn cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Diễn đàn và Triển lãm lần này là nơi để kết nối và nhân rộng những giá trị ấy.

Điểm nhấn nổi bật tại Smart City Asia 2026 là việc tiên phong mở ra chủ đề Smart Agent City - mô hình đô thị thông minh thế hệ AI-native, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành hạ tầng tri thức vận hành của chính quyền số.

PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, phát biểu khai mạc Smart City Asia 2026. (Ảnh: Đình Sơn)

“Chuyển đổi số phải được đo bằng giá trị thật cho người dân và doanh nghiệp, không phải bằng số lượng hệ thống. Dữ liệu và AI chỉ tạo được niềm tin khi đi cùng thể chế, an toàn và trách nhiệm rõ ràng. Đổi mới sáng tạo phải là sự hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện, trường và đối tác quốc tế”, PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh khẳng định.

Lấy bài toán phát triển làm trung tâm

Nhìn lại hành trình 5 mùa Việt Nam Next được tổ chức thành công tại TP.HCM trước khi ra mắt công chúng Thủ đô, TS. Nguyễn Thị Bích Lan - Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI) - chia sẻ, giá trị lớn nhất của diễn đàn không nằm ở số lượng gian hàng mà ở năng lực kết nối, gắn chính sách với công nghệ, bài toán đô thị với giải pháp doanh nghiệp và dữ liệu với cuộc sống người dân.

Theo TS. Nguyễn Thị Bích Lan, chuỗi diễn đàn năm nay không đặt công nghệ ở vị trí trung tâm một cách hình thức, mà đặt bài toán phát triển đô thị làm trọng tâm và sử dụng công nghệ như một năng lực giải quyết. Các trục nội dung tập trung chuyển dịch từ “Smart City” sang “Smart Living”, lấy chất lượng sống, tiện ích y tế, giáo dục, môi trường và trải nghiệm văn hóa của người dân làm thước đo cao nhất.

TS Nguyễn Thị Bích Lan, Viện trưởng Viện VIDTI. (Ảnh: Đình Sơn)

Biến tài nguyên văn hóa thành tài sản

Song hành cùng các giải pháp công nghệ kỹ thuật, Diễn đàn chuyên đề “Công nghệ số và AI trong kiến tạo nền kinh tế sáng tạo - Từ tài nguyên văn hóa đến năng lực cạnh tranh quốc gia”, cũng thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn.

Diễn đàn đặt ra hướng đi chiến lược: khai thác kho tàng di sản, văn hóa bản địa kết hợp với AI và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để hình thành nên các “IP Văn hóa” (tài sản trí tuệ văn hóa) có giá trị kinh tế cao trên thị trường quốc tế.

Các diễn giả trao đổi các vấn đề về sở hữu trí tuệ và công nghệ trong lĩnh vực văn hoá tại diễn đàn. (Ảnh: Đình Sơn)

Cũng trong khuôn khổ sự kiện sáng nay, Ban Tổ chức đã chính thức mở cổng đăng ký toàn quốc cho Giải thưởng Văn hóa Sáng tạo - Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 với thông điệp: “Sáng tạo trải nghiệm Việt - Sống nhịp thế giới”.

Giải thưởng bao gồm 6 hạng mục trọng tâm: Rồng Xanh Di sản, Rồng Xanh Thương hiệu Điểm đến, Rồng Xanh Công nghiệp Văn hóa, Rồng Xanh Đổi mới Sáng tạo, Rồng Xanh STEAM và hạng mục cao nhất Rồng Xanh Impact. Cổng đăng ký sẽ mở từ ngày 8/10 đến hết ngày 8/11/2026 tại địa chỉ rxa.vidti.org.vn, lễ vinh danh và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027.