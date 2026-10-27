Singapore chấp thuận có điều kiện dự án xuất khẩu điện tái tạo từ Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 26/10, tại Singapore, Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) cấp chấp thuận có điều kiện (CA) cho Sembcorp Utilities Pte Ltd (SCU), doanh nghiệp thuộc sở hữu 100% của Sembcorp Industries, với vai trò đơn vị nhập khẩu điện trong Dự án Xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia và Singapore (VMS).

Đây là bước tiến quan trọng, tạo cơ sở để các bên tiếp tục triển khai những giai đoạn phát triển tiếp theo của dự án, theo các quy định và yêu cầu phê duyệt liên quan.

Xuất khẩu tối đa 1,3 GW điện tái tạo sang Singapore

Dự án VMS hướng tới mục tiêu nhập khẩu tối đa 1,3 GW điện năng lượng tái tạo vào Singapore thông qua hành lang truyền tải điện kết nối Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Đại diện các bên tham dự Lễ trao Chấp thuận có điều kiện.

Theo phương án đề xuất, nguồn điện chủ yếu được phát triển từ các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, kết hợp với điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) tại Malaysia.

Điện sản xuất tại Việt Nam dự kiến được truyền tải qua Malaysia để phục vụ nhu cầu của cả hai thị trường. Trong mô hình này, Malaysia vừa tiếp nhận, tiêu thụ một phần điện năng, vừa đóng vai trò trung chuyển điện xuyên biên giới sang Singapore.

Hoạt động nhập khẩu điện dự kiến bắt đầu vào năm 2035. Nếu được triển khai theo kế hoạch, dự án sẽ mở ra hướng khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác năng lượng giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Ba quốc gia hợp tác phát triển hành lang truyền tải điện

Dự án VMS được phát triển trên cơ sở Thỏa thuận Phát triển chung (JDA) ký tháng 5/2025 giữa Liên danh VMS và Liên danh MY Energy Consortium (MYEC).

Liên danh VMS gồm Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), và Sembcorp Utilities Pte Ltd (SCU).

Trong khi đó, MYEC là liên danh giữa Tập đoàn Điện lực Quốc gia Malaysia (TNB) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS).

Từ khi ký kết thỏa thuận, các bên đã triển khai những công việc về kỹ thuật, thương mại, đồng thời phối hợp với cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và các bên liên quan tại Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Văn bản chấp thuận có điều kiện được trao tại lễ khai mạc Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore (SIEW) 2026 ngày 26/10, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp và cơ quan quản lý ba nước.

Sự kiện có sự hiện diện của Tiến sĩ Tan See Leng, Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore; ông Datuk Amar Haji Fadillah bin Haji Yusof, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển dịch Năng lượng và Chuyển đổi Malaysia; cùng ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự gồm ông Wong Kim Yin, Tổng Giám đốc điều hành Sembcorp Industries; ông Phan Tử Giang, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam; ông Trần Hồ Bắc, Tổng Giám đốc PTSC; ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PETRONAS; và ông Dato’ Sri Ir. Ts. Shamsul bin Ahmad, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TNB.

Thúc đẩy kết nối năng lượng khu vực

Dự án VMS được kỳ vọng góp phần khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của Đông Nam Á, tăng cường kết nối truyền tải điện xuyên biên giới và thúc đẩy sáng kiến Lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid - APG).

Đối với Việt Nam, dự án mở ra cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi gắn với thị trường xuất khẩu điện trong khu vực. Với Malaysia, hành lang truyền tải được đề xuất có thể góp phần củng cố vai trò trung chuyển điện năng. Trong khi đó, Singapore có thêm phương án tiếp cận nguồn điện tái tạo từ bên ngoài lãnh thổ.

Tuy nhiên, chấp thuận có điều kiện của EMA mới là một bước trong quá trình phát triển dự án, không đồng nghĩa với việc hoạt động xuất khẩu điện đã được triển khai. Các bên vẫn cần tiếp tục hoàn thiện những công việc và đáp ứng các yêu cầu phê duyệt liên quan trước khi tiến tới vận hành theo kế hoạch.