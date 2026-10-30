Sedan siêu sang của BYD cạnh tranh với Rolls-Royce

(VTC News) -

Theo Car News China, BYD đã giới thiệu mẫu sedan siêu sang Yangwang Altior, thuộc thương hiệu cao cấp Yangwang. Trước đó, mẫu xe được biết đến với tên mã HU.

Theo Hu Xiaoqing, Tổng Giám đốc bộ phận kinh doanh Yangwang, Altior là tên gọi dành cho thị trường quốc tế, có nguồn gốc từ tiếng Latin với ý nghĩa “cao hơn”, trong khi tại Trung Quốc, xe mang tên Dingyao.

Yangwang Altior được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế của mẫu SUV U8, với phần đầu xe lấy cảm hứng từ chiếc đỉnh đồng cổ của Trung Quốc. Mẫu sedan này nổi bật với nắp ca-pô kéo dài, khoảng cách lớn từ trục bánh trước đến chân kính chắn gió, cảm biến LiDAR trên nóc và bộ mâm lớn mạ crôm.

Đặc biệt, xe sử dụng cửa sau mở ngược chiều với cửa trước, một chi tiết thường thấy trên các mẫu sedan siêu sang.

Yangwang Altior có chiều dài tổng thể khoảng 5.500 mm và chiều dài cơ sở 3.350 mm, dài hơn khoảng 100 mm so với Rolls-Royce Ghost phiên bản tiêu chuẩn. Mẫu xe này được định vị cạnh tranh với Mercedes-Benz S-Class và Maextro S800, mẫu sedan hạng sang do Huawei hợp tác với JAC phát triển.

Về hệ truyền động, Yangwang Altior có thể được trang bị hệ thống gồm 4 mô-tơ điện và hệ thống treo thủy lực, tuy nhiên, BYD vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức, do đó công suất, khả năng tăng tốc, dung lượng pin và phạm vi hoạt động của xe vẫn chưa được xác nhận.

Mức giá dự kiến của Yangwang Altior khoảng 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,7 tỷ đồng), nếu thông tin này chính xác, mẫu xe sẽ tham gia vào phân khúc sedan siêu sang, nơi các thương hiệu Trung Quốc đang tìm cách cạnh tranh với những tên tuổi lâu đời từ châu Âu.

Theo kế hoạch, Yangwang Altior dự kiến sẽ ra mắt tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5/11/2026. Dubai là địa điểm được lựa chọn để tổ chức sự kiện, điều này cho thấy BYD đang hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu cao về xe sang trọng và công nghệ tiên tiến.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, thương hiệu Yangwang đã bàn giao 3.251 xe trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước. Mẫu xe đắt nhất của thương hiệu này hiện nay là siêu xe Yangwang U9 Xtreme, có giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ và chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc.

Với Altior, BYD thể hiện tham vọng mở rộng hoạt động của Yangwang từ những mẫu SUV và siêu xe hiệu suất cao sang phân khúc sedan siêu sang. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh thực tế của mẫu xe này sẽ phụ thuộc vào cấu hình hoàn thiện, chất lượng nội thất, công nghệ vận hành và chiến lược phân phối tại các thị trường quốc tế.