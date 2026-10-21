BYD Sealion 5 nhập Thái Lan về Việt Nam, giá từ 659 triệu đồng

(VTC News) -

Ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành của BYD Việt Nam, công bố thông tin về mẫu SUV mới của hãng tại Việt Nam. (Video: Hùng Cường)

Lợi thế từ công nghệ PHEV

Ngày 21/10, BYD giới thiệu Sealion 5 DM-i thế hệ mới tại Việt Nam. Mẫu xe gia nhập phân khúc SUV cỡ C, nơi có sự góp mặt của nhiều cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Ford Territory và Hyundai Tucson.

Điểm khác biệt của Sealion 5 nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện và bộ pin có thể sạc từ nguồn điện bên ngoài. Cấu hình này cho phép xe vận hành bằng điện trong những hành trình nhất định, đồng thời sử dụng động cơ xăng khi cần đi xa.

Đại diện BYD Việt Nam cho biết hãng đang dẫn đầu về doanh số xe PHEV tại Việt Nam. (Ảnh: Hùng Cường)

BYD Sealion 5 có hai phiên bản Essential và Premium. Cả hai đều sử dụng động cơ xăng 1.5L, hệ dẫn động cầu trước và có tổng công suất công bố 214 mã lực.

Khác biệt đáng chú ý nằm ở bộ pin. Phiên bản Essential sử dụng pin LFP Blade dung lượng 13,08 kWh, có tầm hoạt động thuần điện 82 km theo tiêu chuẩn NEDC. Trong khi đó, bản Premium sở hữu pin 18,3 kWh, cho phép di chuyển thuần điện 110 km.

Tầm hoạt động kết hợp khi đổ đầy bình xăng và sạc đầy pin được công bố lần lượt là 1.150 km với bản Essential và 1.200 km với bản Premium. (Ảnh: Hùng Cường)

Bản Essential hỗ trợ sạc AC công suất 3,3 kW, trong khi Premium có thêm sạc nhanh DC công suất 18 kW. Theo thông tin hãng công bố, bản Premium có thể sạc pin từ 30% lên 80% trong khoảng 35 phút.

Về mức tiêu thụ nhiên liệu, BYD công bố bản Essential tiêu hao 1 lít/100 km khi pin đầy và 3,7 lít/100 km khi pin ở trạng thái cạn. Với bản Premium, hai con số tương ứng là 0,8 lít và 3,7 lít/100 km. Các số liệu được đo theo tiêu chuẩn NEDC, không đại diện cho mọi điều kiện vận hành thực tế.

Thiết kế Dragon Face nổi bật

Về ngoại hình, Sealion 5 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dragon Face đặc trưng của BYD. Phần đầu xe nổi bật với dải trang trí mạ chrome kết nối cụm đèn chiếu sáng, tạo diện mạo liền mạch.

Cụm đèn chiếu sáng với 3 thanh dọc tạo điểm nhấn thiết kế phía trước. (Ảnh: Hùng Cường)

Thân xe có những đường gân kéo dài, kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch. Phía sau là cụm đèn hậu LED thiết kế xuyên suốt chiều ngang đuôi xe.

Mẫu SUV này có kích thước dài 4.735 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.710 mm và chiều dài cơ sở 2.712 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 175 mm.

So với các mẫu SUV cỡ C phổ biến, Sealion 5 có kích thước nằm trong nhóm cạnh tranh trực tiếp. Chiều dài cơ sở hơn 2,7 m cho thấy mục tiêu của hãng hướng đến không gian sử dụng cho gia đình.

BYD Sealion 5 DM-i Super Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, hưởng các chính sách ưu đãi về thuế. (Ảnh: Hùng Cường)

Bên trong, Sealion 5 theo đuổi phong cách thiết kế tối giản với tông màu xám chủ đạo, ghế bọc da tổng hợp và các chi tiết trang trí màu xanh.

Ở phiên bản Premium, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, đồng hồ LCD 8,8 inch phía sau vô-lăng, hệ thống âm thanh 8 loa và sạc điện thoại không dây công suất 15 W. Cách bố trí này đi theo xu hướng phổ biến trên các mẫu xe Trung Quốc hiện nay, ưu tiên màn hình kích thước lớn và tích hợp nhiều chức năng trên hệ thống giải trí trung tâm.

Xe cũng có hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 và camera quan sát toàn cảnh 360 độ.

Bên trong khoang lái của BYD Sealion 5 DM-i Super Hybrid. (Ảnh: Hùng Cường)

Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 530 lít, có thể mở rộng lên 1.482 lít khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 40:60. Đây là những thông số đáng quan tâm với nhóm khách hàng thường xuyên đi du lịch hoặc cần không gian chứa đồ cho gia đình.

Khoang hành lý phía sau khi được mở rộng. (Ảnh: Hùng Cường)

Một tiện ích khác là tính năng cấp điện V2L, cho phép sử dụng nguồn điện từ xe để vận hành các thiết bị tương thích, chẳng hạn trong những chuyến cắm trại ngoài trời.

Về an toàn, BYD cho biết Sealion 5 sử dụng kết cấu thân xe với 73% thép cường độ cao, pin Blade và 6 túi khí tiêu chuẩn.

Cả 2 bản Essential và Premium đều có camera 360 độ, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kiểm soát lực kéo. Đây là những trang bị phục vụ an toàn cơ bản trong quá trình sử dụng.

BYD Sealion 5 được xác định là mẫu xe chiến lược của hãng trong thời gian tới. (Ảnh: Hùng Cường)

Tuy nhiên, bản Premium được bổ sung gói hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động. Phiên bản này còn có cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa khi có phương tiện tiếp cận.

BYD Sealion 5 DM-i được giới thiệu trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam có thêm lựa chọn giữa xe xăng, xe hybrid và xe thuần điện. Với công nghệ PHEV, mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng muốn tận dụng khả năng chạy điện trong đô thị nhưng chưa muốn phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc khi đi đường dài.

Các mẫu xe hiện đã có mặt tại hệ thống đại lý BYD Việt Nam trên toàn quốc. Hãng cho biết 1.000 người đặt cọc đầu tiên đến ngày 30/11 sẽ nhận được mức giá ưu đãi 80 triệu đồng so với giá niêm yết, thời gian giao xe trước ngày 31/12.