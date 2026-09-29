Sau 3 tháng chăm 2 sào lúa, nông dân Đắk Lắk lãi 35.000 đồng

(VTC News) -

Sau một vụ trồng lúa với nhiều khoản chi phí, anh Võ Văn Đức (37 tuổi, trú xã Tây Hòa, Đắk Lắk) tính toán gia đình chỉ còn lãi 35.000 đồng. Câu chuyện được anh chia sẻ trên trang cá nhân thu hút khoảng 2,5 triệu lượt xem.

Theo anh Đức, gia đình canh tác khoảng 2 sào lúa (1.000m²). Các khoản chi phí gồm công cày đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công cấy, công thu hoạch… tổng cộng khoảng 2,215 triệu đồng.

Bài chia sẻ của anh Đức thu hút nhiều sự chia sẻ của cộng đồng mạng.

Do mưa lớn khiến lúa bị ngã, một phần diện tích bị ngập nước, gia đình anh chỉ thu được khoảng 450kg. Số lúa này do bị ướt nên chỉ bán được 5.000 đồng/kg, thu về khoảng 2,25 triệu đồng.

Như vậy, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình anh Đức còn khoảng 35.000 đồng sau 3 tháng trồng trọt. Đáng chú ý, khoản tiền giống lúa chưa được anh tính vào chi phí.

“Đây là các khoản mà tôi trang trải trong quá trình xuống giống, chăm sóc, thu hoạch. Đó là tôi chưa dám kê khoản giống lúa vào”, anh Đức chia sẻ.

Bài viết của anh Đức nhận được hơn 11.000 lượt thích, gần 2.000 bình luận và khoảng 2,5 triệu lượt xem. Anh cho biết những con số được đăng tải là chi phí thực tế của gia đình trong vụ sản xuất vừa qua.

Theo anh Đức, những năm thời tiết thuận lợi, mỗi sào có thể thu hoạch khoảng 300kg lúa khô. Với giá bán 6.000-6.400 đồng/kg, người trồng lúa vẫn có thể có một khoản thu nhập sau khi trừ chi phí.

“Lợi nhuận từ trồng lúa không cao nhưng nhà có ruộng nên tôi vẫn làm để có lúa ăn và bán. Ngoài ra tôi cũng phải làm thêm các nghề khác để có thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình”, anh Đức nói.

Không chỉ gia đình anh Đức, nhiều hộ trồng lúa tại Đắk Lắk cũng chịu thiệt hại nặng sau đợt mưa lớn kéo dài.

Ông Nguyễn Hữu Đường (SN 1960, trú thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) có khoảng 1,8 mẫu (9.000 m²) ruộng. Theo ông, giá lúa bị ngã hiện chỉ khoảng 1.500 đồng/kg, trong khi lúa không bị ngã có thể bán từ 4.000-5.200 đồng/kg.

Ông Đường đành bỏ ruộng vì lúa ngã nhiều, thu hoạch sẽ bị lỗ.

Lúa bị ngã, dính bùn đất, chuyển màu đen, chất lượng giảm và năng suất thấp. Có diện tích mỗi sào chỉ thu được khoảng 2 bao lúa, giá trị khoảng 150.000 đồng, trong khi riêng tiền công cắt đã lên tới khoảng 350.000 đồng.

“Tiền công cắt còn cao hơn tiền bán lúa nên chúng tôi đành bỏ ruộng. Lúa bị ngập, dính bùn, để lâu cũng hư hỏng, không còn giá trị. Những diện tích này đành để vụ sau cày lại”, ông Đường cho biết.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 21 đến 26/9 khiến hơn 2.300ha lúa chưa thu hoạch bị ảnh hưởng.

Trong đó, xã Hòa Thịnh khoảng 600ha, phường Bình Kiến 442ha, xã Phú Hòa 1 khoảng 216ha, xã Hòa Mỹ 190ha và xã Tuy An Bắc khoảng 195ha.

Bộ đội, công an giúp người dân thu hoạch lúa ngã ở xã Hòa Mỹ.

Ngoài diện tích lúa chưa thu hoạch, khoảng 6.000 tấn lúa đã thu hoạch cũng bị ảnh hưởng do không đủ điều kiện phơi, sấy, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng.

Trước tình hình trên, các địa phương đang khẩn trương kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, đồng thời vận động người dân tranh thủ thu hoạch hoa màu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.