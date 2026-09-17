Sạt lở đất ở Phú Thọ, 3 người tử vong

(VTC News) -

Ngày 17/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin ban đầu về vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ) làm 3 người tử vong.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, tại nhà ông Xa Văn D. (51 tuổi, ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc) xảy ra vụ sạt lở taluy xuống nhà.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Đà Bắc tìm kiếm các nạn nhân trong khu vực bị vùi lấp.

Khoảng 40m³ đất đá bất ngờ đổ ập, tràn vào nhà làm sập hai phòng ngủ và vùi lấp 3 người trong một gia đình, gồm ông D., bà L. (47 tuổi, vợ ông D.) và bà C. (77 tuổi, cô ruột của ông D.).

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 3 nạn nhân.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, vợ chồng ông D. có một người con trai 20 tuổi, đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và đóng quân tại tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin về bi kịch của gia đình, đơn vị quân đội đang khẩn trương thực hiện các quy trình thủ tục để chiến sĩ này kịp thời trở về lo hậu sự cho người thân.

Công an xã Đà Bắc cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở.

Cùng ngày, mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Tại bản Lốc Tong (xã Trung Hạ), rạng sáng 16/9, ngôi nhà của gia đình ông Vi Văn Hội bị đất đá từ taluy dương sạt lở, lăn trúng. Sự cố làm sập một phần tường và vùi lấp hoàn toàn khu vực giường ngủ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo Ban Quản lý bản khẩn trương hỗ trợ gia đình di dời người cùng tài sản đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại phường Nghi Sơn, mưa lớn kéo dài khiến kết cấu đất trên núi Biện Sơn bị bão hòa, dẫn đến sạt trượt nghiêm trọng. Vệt sạt lở rộng hơn 150m, sâu hàng chục mét xuống phía chân núi, nơi các hộ dân ở tổ dân phố Nam Sơn sinh sống. Vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến 14 hộ với 64 nhân khẩu tại đây.

Tại bản Lốc Tong (xã Trung Hạ), rạng sáng 16/9, gia đình ông Vi Văn Hội bị đá từ taluy dương sạt lăn vào nhà, làm sập một phần tường và vùi lấp khu vực giường ngủ. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo Ban Quản lý bản khẩn trương hỗ trợ gia đình di dời người và tài sản cần thiết đến nhà người thân, bảo đảm an toàn.