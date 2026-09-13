Áp thấp nhiệt đới đổ bộ Quảng Trị, 4 tỉnh thành miền Trung nguy cơ sạt lở

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều nay 13/9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị.

Ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 3m; Đồng Hới (Quảng Trị) và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất

Từ tối 12/9 đến ngày 13/9, Hà Tĩnh đến TP Huế mưa vừa, mưa to, trong đó, Quảng Trị và TP Huế mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 350mm như Tà Long (Quảng Trị) 480mm, Ba Nang (Quảng Trị) 397mm, Tà Lương (TP Huế) 396mm…

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Lúc 16h ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Trị với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Đến 4h ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào, đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng khoảng 10km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ) tối và đêm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Trên đất liền, khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị chiều tối và tối nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sâu trong đất liền gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở miền Trung

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua (từ 16h ngày 12/9 đến 16h ngày 13/9), các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa to, có nơi mưa rất to như Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) 177,6mm; Tà Long (Quảng Trị) 549,2mm; lưu vực Thủy điện Rào Trăng (TP Huế) 463,8mm; Bà Nà (TP Đà Nẵng) 184,4mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Trong 6 giờ tới, các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Hà Tĩnh từ 20-40mm, có nơi trên 90mm; Quảng Trị 20-50mm, có nơi trên 100mm; TP Huế và TP Đà Nẵng 10-20mm, cục bộ trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng:

Hà Tĩnh: Hương Xuân, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Cẩm Lạc, Hương Khê, Hương Phố, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đông Kinh, Đồng Lộc, Đức Đồng, Đức Thịnh, Gia Hanh, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Mai Phụ, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hà Huy Tập, phường Nam Hồng Lĩnh, Phúc Trạch, Thạch Hà, Thạch Khê, Thạch Xuân, Thượng Đức, Toàn Lưu, Trường Lưu, Tùng Lộc, Việt Xuyên, Vũ Quang, Xuân Lộc.

Quảng Trị: A Dơi, Ba Lòng, Bắc Trạch, Bố Trạch, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Đồng Lê, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, Kim Phú, La Lay, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, Nam Hải Lăng, phường Quảng Trị, Phong Nha, Phú Trạch, Tà Rụt, Tân Lập, Trường Phú, Trường Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Ái Tử, Bến Quan, Dân Hóa, Đông Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, phường Đồng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Thành, Thượng Trạch, Triệu Phong, Trung Thuần, Trường Ninh, Kim Điền, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn.

TP Huế: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc.

TP Đà Nẵng: Bà Nà, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, A Vương, Đông Giang, Hòa Vang, Hùng Sơn, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Bến Giằng, Bến Hiên, Đại Lộc, Hà Nha, Hòa Tiến, La Dêê, La Êê, Nam Giang, Thạnh Mỹ, Thượng Đức.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 16/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa); thượng lưu sông Cả (Nghệ An); các sông từ Quảng Trị đến TP Huế lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2 và trên mức BĐ2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2-BĐ3; sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên trên mức BĐ3.