Bờ sông xói lở, dân đắp hơn 10.000 bao cát chặn 'hà bá' nuốt làng

Những ngày qua, hàng trăm hộ dân tổ 11, thôn Tĩnh Yên, xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng, không khỏi bất an khi bờ sông Thu Bồn sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến nhà cửa và vườn tược của họ.
Theo người dân địa phương, bờ sông Thu Bồn đoạn thuộc tổ 11 lâm cảnh xói lở từ chục năm nay. Tuy nhiên, sau đợt mưa lớn kéo dài hồi cuối tháng 10 vừa qua, bờ sông bị "hà bá" công phá dữ dội. Nhiều điểm sạt lở chỉ còn cách khu dân cư khoảng 5m, đe dọa trực tiếp đến hàng chục hộ dân sinh sống sát bờ sông.
Bà Phạm Thị Thân (60 tuổi) cho hay đoạn bờ sông Thu Bồn tại tổ 11 đang được kè bằng rọ đá, nhưng kè một đoạn, bỏ một đoạn. "Phía trước nhà tôi vẫn chưa được kè nên bị xói lở nặng trong đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày. 7 năm trước, từ tiền vay ngân hàng, gia đình tôi xây căn nhà cấp bốn cao hơn mặt đường 1m để tránh lũ. Đến nay, nợ vẫn chưa trả xong nhưng sạt lở chỉ còn cách ngôi nhà chưa đầy 7m" - bà Thân than vãn.
Ông Bùi Thế Sự (trú tổ 11) nhớ lại: "Trong đêm nước sông dâng cao, nghe tiếng đất sạt trượt mà cả gia xóm lo lắng không ngủ được. Trời vừa mờ sáng, tôi chạy ra kiểm tra thì phát hiện mép nước chỉ còn cách nhà mình khoảng 6m. Nếu không sớm xây dựng bờ kè, nhiều khả năng nhiều nhà dân sẽ bị kéo tuột xuống sông".
Chủ tịch UBND xã Thu Bồn Nguyễn Thanh Sơn cho biết trước tình trạng sạt lở bờ sông Thu Bồn tại tổ 11, đầu tháng 11 vừa qua, UBND xã lập tức cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, huy động lực lượng Công an, dân quân cùng người dân đắp bao đất, phủ bạt kè tạm nhằm ngăn tình trạng sạt lở lan rộng.
Cả trăm người đã được điều động đến hiện trường sạt lở. Tại đây, hơn 10.000 bao cát đã được đắp dọc bờ sông Thu Bồn nhằm ngăn chặn tình trạng xói lở kinh hoàng khiến người dân bất an.
Nhằm bảo vệ an toàn cho người, tài sản của nhân dân tổ 11, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn đã có tờ trình gửi UBND TP Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố với số tiền khoảng 6 tỷ đồng để xây dựng tuyến kè 400m chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thu Bồn tại thôn Tĩnh Yên. Đồng thời, kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn với tổng chiều dài khoảng 10km.
Bình luận