Thái Nguyên: Tuyên truyền pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho giáo dân Ba Bể

(VTC News) -

Hội nghị diễn ra tại thôn Phiêng Chi, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, thu hút đông đảo chức sắc, chức việc và tín đồ Công giáo trên địa bàn tham dự. Đây là hoạt động cụ thể hóa Kế hoạch số 10/KH-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.

Hoạt động nhằm kịp thời phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chức sắc, chức việc và tín đồ Công giáo; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên đã truyền đạt những nội dung cốt lõi, điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; cùng các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự và sinh hoạt tôn giáo.

Tại hội nghị, báo cáo viên Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy tại các vùng đồng bào tôn giáo.

Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn bà con cách nhận diện, phòng ngừa thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật và các chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.

Hội nghị cũng thông tin, trao đổi về các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới và những vấn đề cần lưu ý trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Buổi sinh hoạt chuyên đề cũng là diễn đàn để chức sắc, chức việc và tín đồ Công giáo trao đổi thẳng thắn những băn khoăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế sinh hoạt tôn giáo tại địa bàn.

Thông qua hội nghị, mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng công an và các tổ chức tôn giáo tiếp tục được thắt chặt. Đây là cơ sở quan trọng để đồng bào Công giáo yên tâm sống “tốt đời, đẹp đạo”, chủ động đồng hành cùng chính quyền phòng ngừa vi phạm pháp luật, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.