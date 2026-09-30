Doanh nghiệp Việt cần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ

(VTC News) -

Sáng 30/9, Hội Tin học TP.HCM (HCA) tổ chức khai mạc Triển lãm Công nghệ Quốc tế iTECH EXPO 2026, hướng đến kiến tạo hệ sinh thái công nghệ đổi mới sáng tạo, thúc đẩy cơ hội hợp tác, giao thương trong kỷ nguyên số.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hoàng Minh cho biết trong 9 tháng năm 2026, doanh thu công nghiệp công nghệ số ước đạt 5.441.038 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt khoảng 176,82 tỷ USD. Cả nước có khoảng 82.723 doanh nghiệp công nghệ số với khoảng 2 triệu nhân lực.

“Những kết quả này cho thấy sự phát triển của ngành, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”, Thứ trưởng Hoàng Minh chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Hoàng Minh tham quan tại triển lãm. (Ảnh: Ngọc Duy)

Theo Thứ trưởng, năng lực công nghệ là yếu tố cốt lõi đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số. Doanh nghiệp cần chuyển từ tiếp nhận, sử dụng sang nghiên cứu, làm chủ và tạo ra công nghệ, tăng đầu tư cho R&D, đội ngũ kỹ thuật, thiết kế, phát triển sản phẩm và công nghệ cốt lõi để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ “Make in Viet Nam”.

Làm chủ công nghệ cũng cần gắn với phát triển sản phẩm có khả năng ứng dụng và thương mại hóa. Doanh nghiệp nên xuất phát từ những bài toán thực tế của các ngành, lĩnh vực, địa phương và người dân để lựa chọn hướng công nghệ và phát triển sản phẩm.

Năng lực công nghệ cũng cần được nâng lên thông qua liên kết giữa các hệ sinh thái. Doanh nghiệp lớn có thể dẫn dắt, tạo thị trường và đặt bài toán. Doanh nghiệp nhỏ và startup phát triển các sản phẩm, giải pháp chuyên sâu. Viện nghiên cứu, trường đại học đóng góp tri thức, nhân lực và công nghệ, trong khi đối tác quốc tế mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ và thị trường.

“Các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số cũng cần an toàn, tin cậy, dễ sử dụng và tạo ra giá trị cho người dân, doanh nghiệp, xã hội. Đồng thời góp phần bảo đảm an toàn, an ninh và chủ quyền số”, Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ Trưởng, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách để doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, thúc đẩy liên kết với viện nghiên cứu, trường đại học, hỗ trợ thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm.

Bộ cũng sẽ kết nối các bài toán thực tiễn với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và tăng cường hợp tác quốc tế để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, mở rộng thị trường và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đại biểu tham quan gian hàng công nghệ tại triển lãm. (Ảnh: Ngọc Duy)

Thứ trưởng cũng đánh giá cao iTECH EXPO 2026. Triển lãm là không gian để doanh nghiệp tìm kiếm công nghệ, đối tác và thị trường, đồng thời giúp viện nghiên cứu, trường đại học tiếp cận nhu cầu ứng dụng và cơ quan quản lý nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp.

“Nếu những kết nối tại đây được chuyển thành hợp tác, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa, iTECH EXPO sẽ không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghệ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”, Thứ trưởng khẳng định.

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết iTECH EXPO 2026 có chủ đề “New Tech - Innovation Unleashed” (Công nghệ mới - Khơi nguồn Đổi mới sáng tạo), tập trung vào 4 trục gồm Identity (Bản sắc), Intelligence (Trí tuệ), Integration (Kết nối) và Innovation (Đổi mới sáng tạo), bám sát tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

So với hai năm trước, triển lãm năm nay mở rộng không gian cho phần cứng, hạ tầng mạng, robotics và đặc biệt là chip, vi mạch, bán dẫn. Nhóm này chiếm gần 45% diện tích triển lãm, trong khi các giải pháp phần mềm chiếm 55%.

Triển lãm iTECH EXPO 2026 diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Queen Plaza Kỳ Hòa. Chương trình hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức ngày 3/10 tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc.