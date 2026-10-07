Saint-Gobain ra mắt Takira - tấm ốp trang trí cao cấp thế hệ mới

(VTC News) -

Diễn ra từ 30/9 đến 3/10 tại TP.HCM, VIBE 2026 quy tụ hơn 300 thương hiệu cùng 15.000 nhà thiết kế, kiến trúc sư và doanh nghiệp. Với chủ đề “Next in Space - Growth in Motion”, triển lãm phản ánh chuyển động trong hệ sinh thái kiến trúc - nội thất - xây dựng và thảo luận giải pháp vật liệu thích ứng với đô thị và biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Saint-Gobain giới thiệu Takira - thương hiệu đầu tiên do Saint-Gobain Việt Nam phát triển, với dòng tấm ốp cao cấp “3 không”: không formaldehyde, không trương nở, không cong vênh. Sản phẩm nghiên cứu trên nền tảng tấm lõi AFC, ứng dụng công nghệ AFC Refine Core X5.

Theo thử nghiệm, độ trương nở của Takira sau khi ngâm nước chỉ 0,2%, thấp hơn 75 lần so với mức 13 - 14% của gỗ MDF. Tấm ốp sử dụng vật liệu không cháy A1, có khả năng chịu ẩm và chống mối mọt.

Takira được đánh giá cao nhờ bề mặt vân gỗ, sắc đá, sợi vải, khả năng thi công khô, lắp ráp mô-đun cùng hệ phụ kiện sẵn có. Theo thông tin tại triển lãm, 2 nhân công có thể hoàn thiện 100 m² tường ốp trong 4 tiếng.

Takira là sản phẩm Saint-Gobain Việt Nam giới thiệu theo định hướng phát triển vật liệu nhẹ, bền, an toàn và thi công nhanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành xây dựng và hoàn thiện nội thất.