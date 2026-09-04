Sai lầm khi giặt khiến quần áo mới nhanh phai màu

Quần áo mới, dù làm từ chất liệu nào, vẫn có thể bị phai hoặc lem màu nếu giặt không đúng cách. Để giúp quần áo giữ màu tốt hơn, bạn cần tránh những sai lầm dưới đây khi giặt, đặc biệt trong những lần giặt đầu tiên.

“Quên” phân loại quần áo trước khi giặt

Thay vì như vậy, trước khi cho quần áo vào máy giặt, bạn nên phân loại theo màu sắc như trắng, sáng, tối và màu đậm. Quần áo màu đậm nên được giặt riêng để tránh loang màu sang đồ trắng hoặc màu nhạt.

Bên cạnh đó, cần chú ý đến chất liệu vải. Đồ mỏng, dễ hư tổn không nên giặt chung với vải dày, quần jean. Với quần áo mới, đặc biệt là đồ màu đậm, nên giặt riêng trong khoảng 2-3 lần đầu để hạn chế lem màu.

Dùng xà phòng mạnh trong lần giặt đầu tiên

Tránh xà phòng có chất tẩy mạnh

Các sản phẩm tẩy rửa mạnh có thể khiến màu vải nhanh bạc, đồng thời làm sợi vải yếu và dễ xuống cấp. Vì vậy, nên tránh dùng xà phòng có chất tẩy mạnh đầu tiên, ưu tiên nước giặt hoặc bột giặt có công thức dịu nhẹ, phù hợp với từng loại vải và màu sắc. Bạn cũng có thể áp dụng các mẹo như:

Sử dụng giấm hoặc nước dừa khô

Có thể ngâm quần áo mới trong nước pha giấm khoảng 1 giờ trước khi giặt. Nước dừa khô pha loãng cũng được dùng theo mẹo dân gian, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về khả năng giữ màu.

Ngâm phèn chua

Phèn chua cũng được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian để hỗ trợ giữ màu quần áo. Có thể hòa một lượng nhỏ phèn chua vào nước rồi ngâm đồ trong 2-3 giờ trước khi giặt. Sau đó, cần xả và giặt kỹ bằng nước sạch để loại bỏ hoàn toàn phèn chua còn bám trên vải.

Sử dụng muối khi giặt quần áo

Một mẹo khác là ngâm quần áo mới trong nước muối vài giờ trước khi giặt. Cách này thường được áp dụng với quần áo màu nhằm hạn chế tình trạng phai hoặc lem màu trong những lần giặt đầu. Tuy nhiên, để bảo vệ màu vải tốt hơn, vẫn nên kết hợp với việc phân loại quần áo và sử dụng chất giặt tẩy phù hợp.

Chọn bột giặt, nước giặt giúp giữ màu

Khi giặt quần áo thường xuyên, nên lựa chọn sản phẩm dành riêng cho đồ màu hoặc có khả năng hỗ trợ bảo vệ màu vải. Đồng thời, cần sử dụng lượng chất giặt tẩy vừa đủ và lựa chọn chế độ giặt phù hợp với từng chất liệu.

Phơi quần áo dưới ánh nắng gắt

Ánh nắng trực tiếp, đặc biệt trong thời gian dài, có thể khiến màu vải nhanh bạc. Vì vậy, sau khi giặt, nên phơi quần áo ở nơi thông thoáng, có gió và tránh ánh nắng quá gay gắt. Với đồ màu đậm, có thể lộn mặt trái trước khi phơi để giảm tác động trực tiếp của ánh nắng lên bề mặt vải.