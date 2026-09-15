Sách giáo khoa ở TP.HCM: Cung ứng vượt nhu cầu, vì sao còn học sinh thiếu sách?

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, đơn vị đã tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 và gửi về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ ngày 4/3.
Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 8/9, đơn vị này cung ứng 26.931.865 bản, đạt tỷ lệ 107%. Tuy nhiên, trong số đó một số phụ huynh mua 2 bộ sách. Hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in để đáp ứng nhu cầu của học sinh và các trường.
Qua rà soát danh sách các trường được thống kê chưa đặt sách giáo khoa, đến nay đa số các trường đã đặt hoặc có phương án bảo đảm sách giáo khoa. Một số đơn vị trong danh sách thống kê chưa đặt sách giáo khoa do đã sáp nhập, tổ chức lại, không còn tồn tại độc lập.
Một số đơn vị còn lại chủ yếu do phụ huynh đã tự trang bị. Một số trường hợp nhận sách nhưng còn thiếu vài cuốn do tình hình cung cấp không đầy đủ...
Thời điểm hiện tại, 100% các trường chốt nhu cầu thực tế lần 2, đăng ký mua bổ sung phần còn thiếu hoặc hoàn tất thủ tục đặt hàng. Theo đó, toàn bộ lượng sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục tổng hợp và đặt mua theo đúng nhu cầu thực tế của học sinh đang được khẩn trương vận chuyển và bàn giao trực tiếp về từng trường.
Nhà trường sẽ chủ động gửi thông báo chi tiết về thời gian, hình thức nhận sách đến từng phụ huynh và học sinh ngay khi tiếp nhận bàn giao.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết giao sách đến các nhà trường theo thời gian thống nhất giữa hai bên. Sở GD&ĐT cũng phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin rộng rãi về địa điểm và hình thức đặt mua sách giáo khoa trực tuyến và trực tiếp để hỗ trợ học sinh.
Về tình hình phản ánh phụ huynh xếp hàng đông đúc tại khu vực mua nhận sách, qua nắm tình hình thực tế, GD&ĐT TP.HCM nhiều nguyên nhân. Trong đó có phụ huynh từ các tỉnh lân cận đến thành phố tìm mua sách, có phụ huynh mua được tiếp tục mua giúp cho người thân, cá biệt có trường hợp mua lại để bán ra bên ngoài....
Trước tình trạng học sinh chưa mua được sách giáo khoa, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, hiện trên địa bàn thành phố còn một số ít học sinh thiếu một hoặc một số cuốn sách giáo khoa. Để bảo đảm tiến độ chương trình và quyền lợi học tập của học sinh, các phương án hỗ trợ học tập linh hoạt đã được triển khai đồng bộ.
Các trường được yêu cầu khai thác tối đa nguồn sách giáo khoa được trang bị cho thư viện để hỗ trợ học sinh còn thiếu sách. Đồng thời, nhà trường vận động những phụ huynh đã mua hai bộ sách cho con em mình cho những học sinh chưa mua được sách giáo khoa mượn một bộ, giúp các em có đủ sách phục vụ việc học tập.
Đối với phụ huynh và học sinh có thiết bị và kết nối mạng Internet, nhà trường hướng dẫn truy cập, sử dụng sách giáo khoa điện tử dưới dạng PDF miễn phí tại địa chỉ chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Qua đó, học sinh có thể chủ động theo dõi và học tập trong thời gian chưa có sách giáo khoa bản giấy.
Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện hỗ trợ giảng dạy như bài giảng điện tử, phiếu bài tập, tài liệu tóm tắt kiến thức... nhằm bảo đảm học sinh vẫn có thể tiếp thu đầy đủ nội dung bài học trên lớp, không để tình trạng thiếu sách giáo khoa làm gián đoạn việc học.
Ngành Giáo dục và các đơn vị cung ứng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bàn giao sách trong thời gian sớm nhất. Ngành Giáo dục đề nghị phụ huynh yên tâm, bình tĩnh và theo dõi sát các kênh thông tin chính thức từ phía nhà trường để cập nhật lịch nhận sách cho con em mình.
Phụ huynh cũng được khuyến nghị chủ động hỗ trợ, chia sẻ và động viên học sinh thực hiện các giải pháp của ngành Giáo dục và nhà trường. Trong thời gian chờ sách, phụ huynh có thể tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để thay thế sách giáo khoa bản giấy, bảo đảm việc học tập của học sinh không bị gián đoạn.
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