21% học sinh chưa có sách: Huế điều chỉnh lộ trình miễn phí sách giáo khoa

(VTC News) -

Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, theo tổng hợp nhu cầu ban đầu, số học sinh đăng ký mượn sách học trong năm học 2026-2027 là 133.734 bộ, tương ứng kinh phí dự kiến khoảng 28,2 tỷ đồng. Để chuẩn bị cho các ngày tựu trường 20/8 và 25/8/2026, Sở GD&ĐT TP Huế tiếp tục rà soát, cập nhật nhu cầu thực tế, số lượng học sinh còn nhu cầu mượn sách giáo khoa giảm xuống còn 52.824 bộ, giảm 80.910 bộ so với nhu cầu đăng ký ban đầu, tương ứng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách để học.

Nguyên nhân là nhiều phụ huynh chủ động mua sách giáo khoa cho con em và không có nhu cầu mượn sách của nhà trường. Theo đó, kinh phí dự kiến mua sắm giảm từ khoảng 28,2 tỷ đồng xuống còn khoảng 12,3 tỷ đồng (giảm khoảng 15,9 tỷ đồng).

Để kịp thời có sách giáo khoa cho học sinh khi vào năm học mới, Sở GD&ĐT TP Huế tiếp tục tổ chức mời thầu lại ngày 30/8, trên cơ sở nhu cầu thực tế được rà soát, cập nhật và sẽ mở thầu vào ngày 19/9. Với tiến độ đó, dự kiến sách giáo khoa sẽ được cung ứng cho số học sinh còn thiếu sau khai giảng muộn khoảng từ 10 ngày đến 2 tuần.

Để không ảnh hưởng quá trình học tập của học sinh, trong thời gian những ngày đầu năm học, đối với các trường có học sinh chưa được trang bị đủ sách giáo khoa, Sở GD&ĐT TP Huế chỉ đạo các trường triển khai nhiều hình thức chỉ đạo dạy học phù hợp, theo đúng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chương trình là pháp lệnh và sách giáo khoa chỉ là tài liệu tham khảo).

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế thông tin về việc điều chỉnh phương thức thực hiện chủ trương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh tại Hội nghị giao ban báo chí chiều 11/9. (Ảnh: Tám Bảy)

Cũng theo Sở GD&ĐT TP Huế, chiều 10/9 Thường vụ Thành ủy Huế họp và quyết định thống nhất lùi thời gian thực hiện miễn đại trà sách giáo khoa phổ thông, để đảm bảo chống lãng phí khi việc sử dụng ngân sách để mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng hàng năm.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế chỉ đạo rà soát lại thời điểm và phương thức đầu tư, vừa bảo đảm quyền học tập của học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vừa thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, tránh nguy cơ lãng phí nguồn lực ngân sách nhà nước khi đầu tư khoản kinh phí lớn để hình thành tài sản có nguy cơ thời gian sử dụng quá ngắn.

Tạm dừng không tiếp tục mua sắm gói 12,3 tỷ đồng, chuyển sang giải pháp hỗ trợ linh hoạt và yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo triển khai ngay việc tập trung nguồn sách đảm bảo đủ để phụ huynh, học sinh có nhu cầu mua tại tất cả các hiệu sách, đơn vị phân phối tại TP Huế trước ngày 15/9.

Đối với học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc đồng bào khu vực miền núi, TP Huế thực hiện việc hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa từ quỹ vì người nghèo và các nguồn vận động hợp pháp khác theo quy định.

TP Huế khẳng định, việc điều chỉnh phương thức thực hiện trong năm học 2026-2027 không làm thay đổi mục tiêu bảo đảm quyền được học tập của học sinh và ưu tiên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khi chương trình, sách giáo khoa được xác định ổn định, thành phố sẽ xem xét bố trí ngân sách để thực hiện việc mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và sử dụng lâu dài.