Sắc vóc nữ diễn viên đóng cảnh gây ám ảnh trong 'Quỷ nhập tràng 2'

Sau 3 tuần công chiếu, "Quỷ nhập tràng 2" vẫn đang là dự án dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu gần 120 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam). Đảm nhận vai chính cùng Khả Như, nữ diễn viên trẻ Ngọc Hương nhanh chóng được khán giả chú ý.
Trong phim, Ngọc Hương đảm nhận vai Mỹ Ngọc - em gái của Minh Như (Khả Như đóng). Trong câu chuyện lần này, nhân vật của Ngọc Hương chính là người bị thế lực tà ác chiếm giữ, trở thành mắt xích quan trọng dẫn đến bi kịch của gia đình.
Là diễn viên mới, nhưng Ngọc Hương thể hiện khá tốt, đặc biệt là cảnh ăn lươn sống gây ám ảnh. Nữ diễn viên phải ngồi dưới mưa, gương mặt bê bết máu và ăn sống con lươn trên tay.
Ngọc Hương chia sẻ đây là thử thách lớn: "Tôi nghĩ hoài về cảnh đó và rất sợ. Tôi không biết mình sẽ làm như thế nào vì phải ăn thịt sống. Mỗi ngày nghĩ đến cảnh quay đó là tôi lại run”.
Trần Ngọc Hương sinh năm 2001, quê Vĩnh Long, từng theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.
Trước khi đóng phim, Ngọc Hương có gần 5 năm hoạt động tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Cô chủ yếu đứng hàng múa nền, thỉnh thoảng có vài vai phụ nhỏ. Với đa số khán giả, Ngọc Hương vẫn là cái tên hoàn toàn xa lạ.
"Quỷ nhập tràng 2" là vai chính đầu tay của Ngọc Hương. Nữ diễn viên cho biết ban đầu được mời thử vai vì khuôn mặt có nhiều nét tương đồng với Khả Như.
Đạo diễn Pom Nguyễn đánh giá Ngọc Hương mang nét đẹp dịu dàng, biểu cảm đa dạng, ngoại hình phù hợp với vai diễn.
Khác hoàn toàn tạo hình ghê rợn trên màn ảnh, Ngọc Hương ngoài đời sở hữu nhan sắc dịu dàng, trong trẻo nhưng vẫn giữ nét quyến rũ. Cô không đóng khung bản thân trong một phong cách cố định mà liên tục thử nghiệm nhiều hình ảnh khác nhau.
Thỉnh thoảng, cô thử nghiệm với phong cách gợi cảm khi diện đầm cúp ngực phối ren xuyên thấu.
Thành công nhờ vai chính đầu tay, Ngọc Hương được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Cô được kỳ vọng sẽ là một gương mặt triển vọng của dòng phim kinh dị Việt.
