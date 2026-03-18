Nữ chính phim dẫn đầu phòng vé Việt: Đệ nhất mỹ nữ làng hài, U40 vẫn độc thân

"Quỷ nhập tràng 2" đang là cái tên gây chú ý tại phòng vé Việt khi dẫn đầu doanh thu với hơn 86 tỷ đồng sau gần 2 tuần ra rạp. Bộ phim được dự đoán sớm cán mốc 100 tỷ đồng.
Trở lại trong phần 2, Khả Như tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả. Xuất thân là diễn viên hài nhưng khi đóng phim kinh dị, cô nhận được nhiều lời khen ngợi với màn lột xác ấn tượng.
Trái ngược với tạo hình ghê rợn trên phim, ngoài đời Khả Như sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng vóc dáng gợi cảm.
Sinh năm 1987 tại Hậu Giang, Khả Như ghi dấu ấn với nhan sắc nổi bật và lối diễn xuất tự nhiên. Cô thường xuyên góp mặt trong các dự án phim điện ảnh, truyền hình và là gương mặt quen thuộc của nhiều gameshow.
Ngoài tài năng diễn xuất, cô còn khiến dân tình trầm trồ bởi vóc dáng gợi cảm và nhan sắc xinh đẹp. Chính điều này khiến Khả Như được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nữ gợi cảm làng hài Việt".
Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên "đốt mắt" khán giả bởi những loạt ảnh nóng bỏng, khoe đường cong. Ngoài đời, cô cũng hay diện những bộ cánh táo bạo, ôm sát cơ thể.
Ở tuổi 39, Khả Như vẫn duy trì được sắc vóc hoàn hảo nhờ ăn uống và tập luyện hợp lý. Gương mặt cô cũng có những đường nét hài hòa. Năm 2019, nữ diễn viên từng tiết lộ cô đã sửa mũi để nhan sắc hoàn hảo hơn.
Nói về cách ăn mặc táo bạo của mình, Khả Như cho biết cô thích phong cách gợi cảm nhưng vẫn có chừng mực, luôn ăn mặc hợp hoàn cảnh.
Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật kết hợp kinh doanh, Khả Như tích góp được khối tài sản đáng nể. Nhiều đồng nghiệp tiết lộ cô là "đại gia ngầm" của giới showbiz Việt.
Thành công và giàu có, nhưng Khả Như vẫn độc thân. Chính vì vậy, chuyện tình cảm của cô luôn được khán giả quan tâm.
Thời gian qua, "mỹ nhân làng hài" bị đồn hẹn hò với diễn viên Huỳnh Phương. Cả hai có nhiều cử chỉ thân mật và thường công khai sánh đôi cùng nhau tại các sự kiện. Tuy vậy họ vẫn chọn cách im lặng, không công khai chuyện tình cảm.
