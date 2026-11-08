Sắc màu văn hóa và nông sản vùng cao hội tụ tại Lễ hội Mường Khương 2026

(VTC News) -

Diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11/2026, Lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương” mang đến không gian trưng bày văn hóa, nông sản và sản phẩm đặc trưng của các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Với 23 gian hàng đậm bản sắc văn hóa dân tộc cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp, OCOP tiêu biểu, hoạt động này đã góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Mường Khương giàu truyền thống, thân thiện và mến khách.

Phụ nữ địa phương trong trang phục truyền thống rực rỡ đang tham gia chế biến ẩm thực tại không gian trưng bày của Lễ hội Mường Khương.

Bên cạnh không gian trưng bày nông sản, lễ hội có chuỗi hoạt động văn hóa và trải nghiệm phong phú. Ngay từ các tuyến phố, chương trình diễu diễn đường phố trên tuyến đường Giải Phóng 11-11 quy tụ đồng bào trong trang phục truyền thống rực rỡ của 23 dân tộc, kết hợp cùng màn đồng diễn “Sắc màu văn hóa” qua tiếng khèn, tiếng trống và các trò chơi dân gian như ném còn, ném pao, nhảy sạp.

Đồng thời, sự kiện mở ra hành trình khám phá thiên nhiên và trải nghiệm thực tế tại đồi chè Sín Hồ - Thanh Bình, vườn quýt Lao Chải cùng các điểm du lịch cộng đồng. Không gian ẩm thực cũng là điểm dừng chân hấp dẫn khi hội tụ tinh hoa chế biến món ăn truyền thống từ nguyên liệu bản địa của 5 dân tộc Mông, Nùng, Pa Dí, Bố Y và Dao.

Nhằm tôn vinh kinh tế nông nghiệp địa phương, hội thi “Quýt đẹp nhà vườn” được tổ chức nhằm tuyển chọn những sản phẩm chất lượng cao, giúp nhà vườn xây dựng thương hiệu và mở rộng đầu ra.

Điểm nhấn trang trọng của lễ hội là nghi thức công bố và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Lễ cúng rừng của người Pa Dí”, đồng thời đón Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh đối với Đền Cây 2. Khép lại chuỗi sự kiện là chương trình đốt lửa trại và bắn pháo hoa, thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng và du khách bốn phương.